‘Cơm no đến trường’ lan tỏa khắp Đồng bằng sông Cửu Long

Sau thành công tại Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, hành trình thiện nguyện “Cơm no đến trường” của BEST Express tiếp tục chạm đến hai tỉnh cực Nam Kiên Giang và Cà Mau.

Khi nhận thông tin về “Cơm no đến trường” do BEST Express phát động, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng tham gia, đồng hành và đóng góp thêm quà tặng để mở rộng phạm vi, hỗ trợ thêm nhiều đối tượng. Số lượng lớn nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, xe đạp đã được đơn vị sắp xếp vận chuyển đến hàng trăm trẻ em, hộ dân, người già neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.