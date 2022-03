'Cơm no đến trường' kịp thời hỗ trợ trẻ nghèo nhờ bưu cục địa phương

Đội ngũ BEST Express sớm nắm bắt thông tin và xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình thiện nguyện “Cơm no đến trường” với điểm đến đầu tiên là trường tiểu học Trung An 1, tỉnh Cần Thơ. Ngay khi biết đến chương trình thiện nguyện ý nghĩa này, các bưu cục BEST Express tại địa phương nhanh chóng phối hợp cùng BEST kết nối với chính quyền, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ sắp xếp xe vận chuyển gạo đến các điểm trao tặng.