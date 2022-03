“Cơm no đến trường” chắp cánh ước mơ trẻ nghèo biên giới

Thông qua những chuyến công tác đến địa phương, đội ngũ BEST đã có mặt tại An Phú và đồng hành cùng các cán bộ trong Ban phong trào Tỉnh đoàn, tìm hiểu, lập danh sách những trẻ khó khăn. Các hoàn cảnh đặc biệt được chọn lọc để nhận hỗ trợ từ chương trình “Cơm no đến trường”.

BEST Express cùng đại diện tỉnh An Giang đã tận tay trao tặng cho các em tại Ủy ban Nhân dân huyện An Phú. Lần này, không chỉ các em ở độ tuổi tiểu học mà toàn bộ trẻ hoàn cảnh khó khăn ở các bậc học khác đều được nhận những phần gạo hỗ trợ từ BEST Express.