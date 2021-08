Cơm nhà đủ món cho cả tuần của bà nội trợ 8X

Lên thực đơn cho 7 ngày, trữ sẵn thực phẩm trong tủ lạnh, mất gần 40 phút nấu nướng, chị Minh Thư (38 tuổi) có bữa ăn dinh dưỡng cho cả nhà.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị Minh Thư (một nhân viên văn phòng tại quận Một, TP HCM) được công ty cho làm việc từ xa suốt 2 tháng qua. Làm việc tại gia nhưng ngôi nhà lúc nào cũng có tiếng trẻ con, lắm lúc chúng lại phá bĩnh khiến chị khó tập trung. Chồng làm shipper trong dịch nên cả ngày bận rộn, một mình chị xoay xở với 2 đứa con 7 và 4 tuổi.

Dù gặp nhiều trở ngại nhưng bà nội trợ cố gắng chăm sóc bữa ăn cho các con đủ đầy. Bởi cơm nhà đủ chất, tăng cường sức đề kháng là liều vitamin hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Không chỉ chị Thư mà câu chuyện chăm sóc con cái, nấu nướng thời dịch được nhiều phụ nữ chú trọng hơn.

Chị Thư chia sẻ, từ ngày được hội chị em chia sẻ bí quyết nấu ăn nhanh gọn nên bà nội trợ 8X đỡ vất vả. Thay vì đến bữa phải nghĩ "hôm nay ăn gì", chị lên thực đơn sẵn cho cả tuần theo hướng dẫn từ bạn bè, tham khảo trên mạng.

Bữa cơm tối với canh khổ qua dồn thịt, thịt kho trứng cút, gỏi tôm dưa leo của chị Thư.

Chị ưu tiên các món dễ nấu nhưng vẫn ngon miệng, đủ dinh dưỡng. Riêng ngày nghỉ, bà nội trợ mới chọn những món cầu kỳ, đòi hỏi nhiều công đoạn hơn. Nhờ lên sẵn thực đơn cả tuần nên chị cũng dễ ở khoản cân bằng dinh dưỡng cho hai con, tránh lặp lại gây ngán.

Đồ ăn sau khi mua về, bà nội trợ 8X sơ chế và chia theo từng thực đơn đã lên sẵn và trữ trong tủ lạnh. Chị chỉ cần mở và lấy ngay nguyên liệu cần chế biến vừa tiết kiệm thời gian mà việc nấu nướng cũng nhanh hơn nhiều. Thực đơn của gia đình được thay đổi thường xuyên, chiên, xào, hấp, luộc, kho đủ cả. Món mặn, canh trong 7 ngày của bà nội trợ như thịt sườn ram, cá chiên, tôm rim, thịt kho trứng cút, canh chua, canh rau tần ô, canh khoai mỡ, rau muống xào...

Nhằm nâng cao sức đề kháng cho gia đình, chị tăng bữa canh với rau củ quả, cho thêm chút gừng. Các món luộc được ưu tiên hơn chiên, xào như trước. Chị còn muối dưa, cà; làm kim chi dùng dần. Những khi làm việc muộn không thế nấu canh, luộc rau, các món ăn dưa muối giúp "chữa cháy" nhưng vẫn bắt miệng.

Bữa cơm sườn thời dịch vẫn ngon, lành của gia đình chị Thư.

Bí quyết nấu nướng nhanh gọn, dinh dưỡng

Do nhu cầu trữ thực phẩm thời dịch nên chị mạnh tay đổi chiếc tủ lạnh cũ dùng hơn 6 năm sang tủ lạnh Aqua Side by side AQR-S480XA. Tủ lạnh với dung tích lớn (480 lít) giúp bà nội trợ tích trữ nhiều thực phẩm tươi ngon cho 4 người trong bối cảnh dịch bệnh.

Tủ lạnh Side by Side phiên bản năm 2021 của Aqua với 2 cánh mở 2 bên tiện lợi. Hai ngăn đông và ngăn mát được bố trí song song theo chiều dọc để gia đình dễ dàng sắp xếp và sử dụng. Với ngăn chứa lớn, chị Thư có thể đựng được nhiều đồ cho cả gia đình dùng thời gian dài, dễ dàng phân loại và cất trữ theo từng chủng loại. Với ngăn mát, bà mẹ hai con trữ thêm vài lốc sữa chua cho các bé, ít trái cây thêm vitamin cho cả gia đình, vài hộp nước trái cây... Ngăn đông là nơi chị dành cho cá thịt để bảo quản trong nhiều ngày mà không làm mất đi thành phần dinh dưỡng.

Do dịch bệnh nên chị tăng cường rau xanh để nâng cao sức đề kháng cho cả nhà. Rau củ quả mua về, chị Thư ngâm nước muối và rửa sạch để ráo rồi cho vào tủ lạnh để luôn tươi ngon suốt nhiều ngày.

"Dù chứa nhiều thực phẩm nhưng chúng được làm lạnh đều do tủ lạnh có chế độ luồng lạnh 360. Luồng lạnh được thổi đều đến mọi góc trong tủ lạnh cho đồ luôn tươi ngon", chị Thư nói thêm.

Tủ lạnh Aqua với nhiều ngăn chứa riêng biệt thuận tiện trữ thực phẩm trong dài ngày.

Bà nội trợ 8X tâm đắc ở chiếc tủ lạnh mới là chức năng tùy chỉnh ở nhiều mức nhiệt độ linh hoạt. Chị không phải băn khoăn chọn mức nhiệt nào cho các loại thực phẩm nữa vì thiết bị này có chế độ thiết lập nhiệt độ cho từng ngăn, thuận tiện sử dụng cho chị em nội trợ.

Song việc lưu trữ nhiều thực phẩm trong ngày dài, chị rất lo nấm mốc và vi khuẩn có cơ hội phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà, nhất là con trẻ. Khi mua tủ lạnh, chị được tư vấn rất nhiều công nghệ hiện đại của chiếc tủ lạnh thông minh này.

Chị Thư cho biết, sau khi tham khảo nhiều dòng khác nhau, chính tính năng cửa tủ kháng khuẩn là lý do chị quyết định chọn tủ lạnh Aqua. Đây là công nghệ mới nhất của AQR-S480XA, giúp model này nổi bật trên thị trường. Cửa tủ có 8 lớp với 2 lớp kháng khuẩn trên cùng có thể kháng đến 99,9% (theo chứng nhận của SGS vào tháng 3/2020) giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm vi khuẩn từ tay vào thực phẩm khi tiếp xúc với cửa tủ, song song đó cũng hạn chế việc cửa tủ có vi khuẩn bám ngược vào tay người dùng.

Công nghệ Deo Fresh pro được cải tiến, nâng cấp thêm một bậc so với các tủ lạnh Side by side trước đây. Công nghệ khử mùi kháng khuẩn này được tăng cường nhờ trang bị đá Tourmaline và xung điện. Chúng tạo ra một lượng ion âm khử mùi, diệt khuẩn ngăn chặn nấm mốc và các mầm mống vi khuẩn đem lại môi trường tủ trong lành, giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon. Nhờ đó, bà nội trợ có thể an tâm khi tủ được bảo vệ khỏi vi khuẩn từ ngoài vào trong, nhất là bối cảnh dịch bệnh.

Cửa tủ lạnh AQR-S480XA được trang bị chất liệu đặc biệt có khả năng kháng khuẩn lên đến 99,9%.

Ngoài ra, tủ lạnh còn có nhiều tính năng hữu ích khác như chức năng tiết kiệm điện thông minh với hệ thống cảm biến nhiệt để tủ lạnh hoạt động hiệu quả và tiết kiệm lượng điện năng tiêu thụ. Thiết kế của thiết bị này rất tiện lợi như cửa mở 90 độ sẽ tự động đứng yên. Bà nội trợ có thể kéo hộc tủ ra hoàn toàn khi chỉ cần mở cửa 90 độ, dễ dàng sắp xếp đồ dùng, vệ sinh.

Thiết kế cửa mở 90 độ để thuận tiện sắp xếp thực phẩm, vệ sinh.

Không còn bận rộn như trước, chị Thư hay đăng món ngon nhà nấu lên Facebook và nhận nhiều lời khen đảm đang của hội chị em. Bí quyết nấu nướng nhanh gọn nhưng vẫn dinh dưỡng giúp bà mẹ 8X tiết kiệm thời gian để vui chơi cùng hai con mỗi tối.

Dưới đây là bữa ăn ngon, lành cho gia đình của bà nội trợ 8X.

Ngọc An

Ảnh: Minh Thư