ColosBaby của VitaDairy là thương hiệu số 1 sữa công thức bổ sung sữa non được mẹ tin dùng trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam năm 2020, theo Buzzmetrics.

Kết quả được nghiên cứu dựa trên 10.788 thảo luận từ 4.709 người dùng thể hiện sự tin dùng sữa công thức bổ sung sữa non. Trong đó, có 7.962 thảo luận từ 2.938 người dùng thể hiện sự tin dùng sản phẩm Colosbaby.

Cũng theo báo cáo của Buzzmetrics - Đơn vị nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận công bố trong tháng tư, năm 2020 là một năm đặc biệt đối với thị trường sữa công thức có chứa sữa non. Thời điểm Covid-19 bùng phát đã tác động đến hành vi tiêu dùng và thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của hệ miễn dịch, đặc biệt ở nhóm người tiêu dùng là các bà mẹ có con nhỏ.

Báo cáo này chỉ ra các nhãn hiệu sữa bổ sung sữa non có khả năng giúp tăng cường miễn dịch cũng được các bà mẹ quan tâm, trong đó ColosBaby của VitaDairy đứng số một với hơn 73% bà mẹ thể hiện sự yêu thích, tin tưởng và khuyên dùng.

Chứng nhận ColosBaby của VitaDairy được Buzzmetrics công bố tháng 4.

ColosBaby là sản phẩm duy nhất tại Việt Nam ứng dụng sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu từ tập đoàn sữa non Pantheryx, Mỹ giúp bé tăng cường miễn dịch, phát triển toàn diện. Với lợi thế đó, sản phẩm được các bà mẹ tin tưởng và lựa chọn, đạt độ phủ rộng với hơn 10.000 cửa hàng trên khắp 63 tỉnh thành.

Sữa non ColosIgG 24h

Theo báo cáo của Pakkanen & Aalto, 1997, sữa non 24h chứa Globulin miễn dịch cao hơn 100 lần so với sữa trưởng thành. Bổ sung kháng thể IgG (Immunoglobulins) có trong sữa non giúp giảm số lần nhiễm khuẩn hô hấp lên đến 56%, giảm số lần nhập viện lên đến 59% và giảm tổng số lần nhiễm khuẩn đến 36%.

Kháng thể IgG là một thành phần của hệ miễn dịch. Kháng thể này có khả năng gắn kết vào virus, vi khuẩn gây bệnh để tiêu diệt trực tiếp và huy động các yếu tố miễn dịch khác để tiếp tục tiêu diệt tác nhân gây bệnh. Với lượng kháng thể IgG cao, sữa non ColosIgG 24h là cách tăng cường miễn dịch trực tiếp, giúp phòng bệnh hiệu quả.

Tại Việt Nam, VitaDairy là doanh nghiệp duy nhất thành công với thương vụ hàng trăm triệu đô nhập khẩu độc quyền Sữa non ColosIgG 24h từ tập đoàn sữa non hàng đầu tại Mỹ - Pantheryx. Nguồn sữa non được thu hoạch từ các trang trại hạng A của Mỹ và đưa vào sản phẩm đúng quy trình với thiết bị hiện đại, góp phần đảm bảo chất lượng và hàm lượng kháng thể IgG nguyên vẹn.

VitaDairy ứng dụng sữa non ColosIgG 24h trong các sản phẩm sữa dinh dưỡng.

ColosBaby cho trẻ nền tảng miễn dịch

"Với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ am hiểu về thể trạng của người Việt Nam, VitaDairy là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ứng dụng sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu Mỹ vào bộ sản phẩm ColosBaby giúp bé giúp bé miễn dịch khoẻ, phát triển toàn diện từ bên trong", đại diện VitaDairy cho biết.

Theo thông tin ghi trên sản phẩm, ColosBaby có lượng 3-6 gram sữa non mỗi ngày, đảm bảo hàm lượng kháng thể IgG đến 1000mg. Ba dòng sản phẩm của ColosBaby gồm: ColosBaby Gold: Miễn dịch khỏe - Bé tăng cân, ColosBaby IQ Gold: Miễn dịch khỏe - Bé thông minh, ColosBaby Bio Gold : Miễn dịch khỏe - Tiêu hóa tốt.

ColosBaby - sữa công thức bổ sung sữa non cho trẻ nền tảng miễn dịch khỏe.

ColosBaby Gold: bổ sung kháng thể IgG từ sữa non ColosIgG24h nhập khẩu từ Mỹ với hàm lượng chuẩn khoa học, giúp hỗ trợ miễn dịch và tăng sức đề kháng cho trẻ. Sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cân đối, được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, bổ sung đầy đủ chất đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình phát triển cấu trúc cũng như chức năng của cơ thể, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và tăng cân đều đặn. Đặc biệt, chất xơ hoà tan FOS có vai trò cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cho hệ tiêu hóa khỏe và phòng ngừa táo bón.

ColosBaby IQ Gold: Sản phẩm bổ sung kháng thể IgG tự nhiên từ sữa non ColosIgG 24h. Công thức khoa học tăng cường DHA - dưỡng chất quan trọng cần cho sự phát triển trí não của bé trong những năm tháng đầu đời, và có thêm lợi thế đảm bảo hương vị thanh nhẹ tự nhiên của sản phẩm.

ColosBaby Bio Gold: Bộ ba miễn dịch gồm kháng thể IgG tự nhiên từ sữa non ColosIgG 24h, 2’ FL HMO và lợi khuẩn Bifidobacterium được bổ sung trong ColosBaby Bio Gold giúp bảo vệ bé hiệu quả. Bộ ba tiêu hóa gồm 2’FL HMO, lợi khuẩn Bifidobacterium và hệ chất xơ hòa tan FOS/Inulin phát huy vai trò bảo vệ và hỗ trợ chức năng tiêu hóa hiệu quả. Cùng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột cân bằng giúp bé hấp thu tốt chất dinh dưỡng, tiêu hóa tốt và không bị táo bón.

"Trong tầm nhìn về phát triển doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu và đẩy mạnh nhiều hơn các sản phẩm vì sức khỏe người Việt giúp xây dựng nền tảng miễn dịch khỏe để có sự phát triển toàn diện", đại diện VitaDairy chia sẻ.

Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Giấy phép quảng cáo cho 3 dòng sữa ColosBaby 17/XNQC-YTBD do Sở Y tế Bình Dương cấp phép ngày 6/4/2021.

