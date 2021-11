Colos Gain - sản phẩm cho trẻ suy dinh dưỡng có hệ miễn dịch kém

Sản phẩm Colos Gain giúp trẻ có thể trạng suy dinh dưỡng, cải thiện các chỉ số về thể chất và tăng cường miễn dịch.

Colos Gain với công thức mới, bổ sung nguyên liệu sữa non ColosIgG 24h do VitaDairy nhập khẩu từ Mỹ giúp trẻ tăng cường miễn dịch, hạn chế ốm vặt.

Vòng xoắn "nhẹ cân - miễn dịch kém" ở trẻ suy dinh dưỡng

Theo Tổng điều tra năm 2020 do Viện Dinh Dưỡng Quốc gia thực hiện, tại Việt Nam, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi là 19,6%; suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 11,5%. Mặc dù tỷ lệ này được cải thiện trong nhiều năm gần đây nhờ những nỗ lực trong việc chăm sóc trẻ ngày một tốt hơn. Trẻ vẫn cần những sự chăm sóc tích cực, chuyên biệt hơn. Điều này giúp phòng, thoát khỏi tình trạng suy dinh dưỡng từ sớm, phát triển tốt hơn về cả thể lực, tầm vóc, trí tuệ.

Ngoài vấn đề thiếu cân nặng, thiếu chiều cao do hậu quả của tình trạng biếng ăn, thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài, trẻ suy dinh dưỡng thường gặp phải nhiều vấn đề sức khoẻ khác. Cụ thể, từ thể trạng gầy còm, thiếu dinh dưỡng, sẽ khiến hệ miễn dịch yếu hơn các trẻ cùng lứa tuổi khỏe mạnh. Điều này dẫn tới cơ thể hay mệt mỏi, uể oải, trẻ hay ốm khi thay đổi thời tiết, dễ mắc bệnh nhiễm khuẩn tiêu hoá và hô hấp. Mỗi đợt ốm lại khiến cho việc chăm sóc bị gián đoạn, trẻ bỏ ăn, sút cân nhiều hơn.

Trẻ nhỏ hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh.

Tất cả những vấn đề sức khoẻ mà trẻ đang gặp phải tạo thành vòng lặp luẩn quẩn "nhẹ cân, miễn dịch kém" khiến cho vấn đề giúp trẻ tăng cân sẽ khó hơn. Lúc này, trẻ cần một giải pháp dinh dưỡng toàn diện, giúp trẻ cải thiện cân nặng, phải tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả nhằm cùng lúc phá vỡ mọi mắt xích trong vòng xoắn "nhẹ cân- miễn dịch kém".

Colos Gain - giải pháp góp phần giúp trẻ tăng cân nhanh - miễn dịch khỏe

Với thế mạnh trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, VitaDairy nắm bắt nhu cầu cấp thiết trong việc khắc phục suy dinh dưỡng cần đạt song song hai mục tiêu góp phần tăng cân, tăng miễn dịch. VitaDairy cho ra mắt sản phẩm dinh dưỡng - Colos Gain.

Sản phẩm dinh dưỡng Colos Gain.

Sản phẩm Colos Gain có sự kết hợp giữa công thức dinh dưỡng cao năng lượng (đậm độ dinh dưỡng chuẩn 1.0 kcal/ml), với các dưỡng chất dễ hấp thu MCT, Whey protein và Lysine giúp cải thiện biếng ăn để đạt tổng thể giúp trẻ tăng cân tốt. Đặc biệt, Colos Gian bổ sung sữa non ColosIgG24h - sữa non thu trong 24h đầu tiên. VitaDairy nhập khẩu từ Mỹ giúp cung cấp kháng thể IgG để tăng cường miễn dịch. Kháng thể IgG trong sữa non có khả năng gắn kết, tiêu diệt yếu tố gây bệnh giúp trẻ hạn chế ốm vặt, phòng ngừa nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá.

Như vậy, Colos Gain với hiệu quả kép "Tăng cân nhanh - Miễn dịch khỏe" là giải pháp dinh dưỡng giúp trẻ thoát khỏi "vòng xoắn nhẹ cân - miễn dịch kém", bắt kịp đà tăng trưởng. Đồng thời, với hiệu quả miễn dịch, Color Gain là giải pháp dinh dưỡng phù hợp mẹ có thể lựa chọn cho các bé nhẹ cân, chậm tăng cân trong mùa dịch này.

"Là doanh nghiệp về dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam, coi trọng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, Colos Gain tiếp tục là một sản phẩm mới của VitaDairy. Sản phẩm nhằm đem đến giải pháp tốt trong cải thiện sức khoẻ, phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ", Bà Ngô Huyền Trang, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam cho biết.

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam thành lập từ năm 2005 bởi đội ngũ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam. Với nghĩa vụ vun đắp sức sống, mọi sản phẩm của VitaDairy đều dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, nguyên liệu nhập khẩu, công thức dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhu cầu, thể trạng cũng như khẩu vị của người Việt Nam. VitaDairy được Bộ Y tế lựa chọn là đối tác đồng hành trong năm "Hành động dinh dưỡng miễn dịch 2019".

