ColorOS 16 tăng ổn định vận hành cho Oppo Reno15 Series

ColorOS 16 trên Reno15 Series được Oppo tinh chỉnh để cải thiện độ ổn định, tối ưu hiệu năng và trải nghiệm AI trên smartphone tầm trung.

Trong nhiều năm qua, điện thoại Android tầm trung thường gắn với lo ngại về độ ổn định sau thời gian sử dụng, khả năng đa nhiệm và trải nghiệm hệ điều hành chưa đồng đều. Với Reno15 Series, hãng muốn thay đổi góc nhìn về khả năng vận hành dài hạn của phân khúc này. Trong đó, trọng tâm là hệ điều hành với ColorOS 16 - yếu tố quyết định độ mượt, tính ổn định và khả năng hỗ trợ người dùng trong các tác vụ hàng ngày.

Hệ điều hành trên dòng máy mới được hãng tinh chỉnh để tham gia vào quá trình kiểm soát hiệu quả vận hành, hạn chế tình trạng giật lag. Trong đó, hệ điều hành dùng thuật toán Trinity Engine "tự học" thói quen sử dụng của người dùng, sau đó dùng AI để phân bổ linh hoạt tài nguyên CPU, GPU và bộ nhớ dựa trên thói quen này.

Oppo Reno15 Series vừa ra mắt. Ảnh: Oppo

Ví dụ, khi đang lướt mạng xã hội, xem video và liên tục chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng, CPU và bộ nhớ sẽ được phân bổ để giữ các app này luôn sẵn sàng, hạn chế tình trạng tải lại từ đầu. Kết hợp với tùy chọn tinh chỉnh tốc độ hoạt họa và màn hình tần số quét 120 Hz, trải nghiệm vuốt chạm và chuyển cảnh trên Reno15 Series giữ được độ liền mạch.

Thêm vào đó, sức mạnh từ Snapdragon 7 Gen 4 trên Reno15 5G và Demensity 8450 trên Reno15 Pro 5G kết hợp dung lượng RAM 8-12 GB tạo đủ dư địa phần cứng cho hệ điều hành vận hành ổn định trong các kịch bản sử dụng kéo dài.

Hệ điều hành ColorOS 16 trên Oppo Reno15 Series. Ảnh: Oppo

AI cũng là trọng tâm cải tiến trên hệ điều hành. Thay vì triển khai AI như các tính năng rời rạc, ColorOS 16 tích hợp trí tuệ nhân tạo ở cấp độ hệ thống, tập trung hỗ trợ công việc, giao tiếp và quản lý thông tin. Trung tâm của trải nghiệm này là AI Mind Space, cho phép lưu trữ, phân loại và truy xuất nhanh nội dung hiển thị trên màn hình. Bằng thao tác vuốt ba ngón tay kéo lên, nội dung hiển thị trên màn hình như thông tin du lịch, lịch trình hay ý tưởng sáng tạo có thể được lưu lại và truy vấn lại bằng Gemini khi cần.

Hệ điều hành tích hợp sẵn nhiều tính năng AI vào hệ thống. Ảnh: Oppo

Từ nền tảng đó, hệ điều hành mở rộng sang các tính năng AI như dịch thuật, phiên dịch cuộc gọi, tóm tắt cuộc gọi và ghi chép giọng nói. Các công cụ này hỗ trợ ghi âm, phiên âm, tóm tắt và xử lý nội dung trực tiếp trên thiết bị, giảm phụ thuộc vào ứng dụng bên thứ ba. Bên cạnh đó, các tính năng như Khoanh để tìm kiếm, Gemini và Gemini Live cho phép tìm kiếm, phân tích và tương tác nội dung ngay trên màn hình bằng văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh.

Đáng chú ý, các tính năng AI trên ColorOS 16 được tối ưu để nhận diện và xử lý tiếng Việt trực tiếp, giúp AI tham gia vào quy trình làm việc và giao tiếp hàng ngày của người dùng trong nước.

Song song với AI, ColorOS 16 mở rộng khả năng kết nối đa nền tảng. Thông qua O+ Connect, Reno15 Series có thể truyền dữ liệu dung lượng lớn với thiết bị iOS và macOS qua wifi, đồng thời hỗ trợ xem ảnh, nhận thông báo và cuộc gọi từ điện thoại trên máy tính. Cách tiếp cận này giúp thiết bị Android linh hoạt hơn trong môi trường làm việc đa hệ sinh thái, phù hợp với các tình huống trình chiếu, làm việc từ xa hoặc xử lý nhanh dữ liệu.

Người dùng có thể cá nhân hóa giao diện theo sở thích. Ảnh: Oppo

Về giao diện, ColorOS 16 tiếp tục phát triển Flux UI theo hướng tối giản, dễ quan sát và phù hợp sử dụng dài hạn. Người dùng có thể cá nhân hóa sâu từ biểu tượng, widget đến hiệu ứng chuyển cảnh, trong khi các chế độ đa nhiệm như chia đôi màn hình và cửa sổ nổi được tối ưu cho các tác vụ song song.

Ở chiều bảo mật, hệ điều hành tích hợp cơ chế bảo vệ nhiều lớp như Call to Lock, xác thực kép và Private Computing Cloud. Các dữ liệu nhạy cảm được xử lý trong môi trường điện toán tách biệt, cho phép AI khai thác để hỗ trợ người dùng mà không làm lộ thông tin cá nhân ra ngoài hệ thống.

Oppo khẳng định ColorOS giúp smartphone mới đạt mức độ hoàn thiện cao hơn, với trọng tâm đặt vào độ ổn định, AI thực dụng và khả năng hỗ trợ dài hạn. "Thay vì chạy theo thông số hay tính năng trình diễn, cách tiếp cận này hướng đến trải nghiệm sử dụng bền bỉ, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng phổ thông và người dùng trẻ", đại diện hãng nói.

Hoài Phương