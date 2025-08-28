Colombia tuyên án thiếu niên bắn chết ứng viên tổng thống

Thiếu niên 15 tuổi bắn chết ứng viên tổng thống Uribe sẽ bị giam trong cơ sở dành cho trẻ vị thành niên trong 7 năm.

Thượng nghị sĩ Miguel Uribe, 39 tuổi, bị bắn hai phát vào đầu và một phát vào chân trong lúc tổ chức vận động tranh cử ở thủ đô Bogota hôm 7/6 và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ông trải qua nhiều ca phẫu thuật trong hai tháng và qua đời hôm 11/8.

Văn phòng Tổng công tố Colombia ngày 27/8 cho biết nghi phạm 15 tuổi sẽ bị giam 7 năm trong một cơ sở cải tạo dành cho trẻ vị thành niên. Thiếu niên sẽ không bị chuyển đến nhà tù dành cho người lớn sau khi đủ 18 tuổi.

Thiếu niên này bị buộc tội âm mưu giết người và tàng trữ vũ khí trái phép, không phải tội giết người, vì luật pháp Colombia không cho phép sửa cáo trạng sau khi bị cáo vị thành niên đã nhận tội.

Giới chức không công bố danh tính và hình ảnh nghi phạm.

Các thành viên đội cận vệ tổng thống di chuyển quan tài ông Miguel Uribe sau tang lễ tại nhà thờ ở thủ đô Bogota, Colombia ngày 13/8. Ảnh: AFP

Thiếu niên 15 tuổi bị đội vệ sĩ của ông Uribe bắt ngay tại hiện trường. Giới chức sau đó bắt thêm 5 nghi phạm, đều là người trưởng thành.

Cảnh sát Colombia công bố kẻ chủ mưu là Elder Jose Arteaga Hernandez, có biệt danh "El Costeno". Giới chức Colombia cho biết thêm nhóm bất đồng chính kiến FARC cũng liên quan đến sự việc.

Vụ tấn công ông Uribe, ứng viên hàng đầu cho cuộc bầu cử tổng thống Colombia năm 2026, thể hiện rõ tình trạng bạo lực đáng báo động tại quốc gia này.

Ông Uribe là cháu của cựu tổng thống Julio Cesar Turbay. Ông là ứng viên nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất khi được bầu vào Thượng viện Colombia năm 2022.

Hai ngày trước vụ tấn công, ông Uribe cảnh báo Colombia đang đứng trước nguy cơ "rơi vào vòng xoáy bạo lực trong quá khứ". Ông từng chỉ trích chính sách của chính phủ về tìm kiếm "hòa bình hoàn toàn" thông qua đối thoại với các nhóm vũ trang và lực lượng quân sự tư nhân của những kẻ buôn ma túy.

Ông Miguel Uribe Londono, bố của ông Miguel Uribe, hôm 26/8 bắt đầu tranh cử tổng thống, tiếp tục con đường dang dở của con trai mình.

Vào thời kỳ các băng đảng ma túy hoành hành những năm 1980 và 1990, đã có tới 4 ứng viên tổng thống Colombia bị ám sát. Mẹ của ông Uribe, nhà báo Diana Turbay, cũng bị băng đảng Medellin sát hại vào năm 1991.

Huyền Lê (Theo AFP, AP)