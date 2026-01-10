Colombia kêu gọi Venezuela chung tay chống tội phạm ma túy

Tổng thống Colombia Petro kêu gọi Venezuela cùng hợp tác chống tội phạm ma túy, sau khi Mỹ dọa có thêm hành động vũ trang trong khu vực.

"Tôi đã mời Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cùng hành động về vấn đề này", Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên mạng xã hội X, kêu gọi Venezuela chung tay để các băng đảng ma túy xuyên quốc gia "bị đánh bại trước sự đoàn kết của các nước".

Ông Petro hôm 7/1 điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiến hành "hoạt động chung" chống lại các nhóm buôn bán ma túy dọc biên giới Colombia với Venezuela.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại Cali, Colombia, hồi tháng 11/2025. Ảnh: AFP

Cuộc điện đàm đánh dấu sự hạ nhiệt trong quan hệ Mỹ - Colombia sau nhiều tháng căng thẳng. Tổng thống Mỹ hôm 9/1 tiếp tục thông báo đã mời người đồng cấp Colombia tới thăm Nhà Trắng vào tháng sau.

Colombia và Venezuela có chung đường biên giới dài 2.200 km. Khu vực này được cho là nơi nhiều băng đảng tội phạm vũ trang, từ buôn lậu, buôn bán ma túy tới khai thác khoáng sản trái phép, hoạt động và tranh giành địa bàn.

Tổng thống Mỹ hôm 8/1 đe dọa nước này "sẽ bắt đầu mở chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào các băng đảng ma túy". Ông không nêu rõ địa điểm nhưng phàn nàn rằng các băng đảng "đang kiểm soát Mexico".

Mỹ ngày 3/1 mở chiến dịch đột kích vào Venezuela, bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân. Ông Maduro bị Mỹ truy tố các tội danh liên quan buôn bán ma túy và sở hữu, tàng trữ vũ khí.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)