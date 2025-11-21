Colombia công bố kho báu trong xác tàu đắm hơn 300 năm

Chính quyền Colombia trưng bày những hiện vật đầu tiên trục vớt từ tàu San Jose chìm dưới đáy biển năm 1708.

Chính quyền Colombia ngày 20/11 trưng bày ba đồng xu vàng và đồng, một khẩu đại bác và một chiếc chén sứ, những đồ vật đầu tiên được đưa lên khỏi mặt nước sau 10 năm phát hiện xác tàu đắm San Jose ở vùng biển Caribe.

Tàu San Jose thuộc sở hữu của hoàng gia Tây Ban Nha chìm gần Cartagena vào tháng 6/1708. Chỉ vài người trong số 600 thủy thủ sống sót. Tài liệu của Anh ghi nhận một vụ nổ xảy ra bên trong tàu, còn Tây Ban Nha cho rằng tàu trúng đạn lúc giao chiến với hải quân Anh.

Ba đồng xu trục vớt từ tàu San Jose được chính quyền Colombia công bố ngày 20/11. Ảnh: Bộ Văn hóa Colombia

Thời điểm đó, tàu San Jose đang trong hành trình từ Panama trở về Tây Ban Nha, mang theo nhiều rương đựng đầy ngọc lục bảo và 200 tấn tiền vàng. Trước khi Colombia công bố phát hiện xác tàu đắm năm 2015, giới săn lùng kho báu đã không ngừng tìm kiếm con tàu.

Tây Ban Nha tuyên bố quyền sở hữu đối với tàu và hàng hóa bên trong dựa theo một công ước của Liên Hợp Quốc mà Colombia không tham gia. Trong khi đó, cộng đồng bản địa Qhara Qhara ở Bolivia lại khẳng định số của cải này bị đánh cắp từ tay tổ tiên.

Sea Search Armada, công ty trục vớt có trụ sở tại Mỹ, cũng nằm trong nhóm tranh chấp quyền sở hữu tàu. Công ty này khẳng định là bên đầu tiên tìm thấy xác tàu hơn 40 năm trước và đã kiện Colombia ra Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hợp Quốc để đòi 10 tỷ USD.

Khẩu đại bác trục vớt từ tàu San Jose. Ảnh: Bộ Văn hóa Colombia

Colombia kiên quyết khảo sát xác tàu vì mục đích khoa học và văn hóa. Kho báu trong tàu ước tính trị giá hàng tỷ USD. Trong số các hiện vật được camera dưới biển sâu ghi nhận có một chiếc mỏ neo và hàng hóa như bình, chai thủy tinh, đại bác, đồ sứ, đồ gốm và những đồ vật có thể làm bằng vàng.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu trầm tích trong tàu và phân tích để "hiểu rõ hơn về nguyên nhân của vụ đắm tàu", bà Alhena Caicedo, Giám đốc Viện Nhân chủng học và Lịch sử Colombia (ICANH), nói.

Chiếc chén sứ trục vớt từ tàu San Jose. Ảnh: Bộ Văn hóa Colombia

Hồng Hạnh (Theo AFP)