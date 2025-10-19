Colombia cáo buộc Mỹ tập kích thuyền đánh cá

Tổng thống Petro cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền, làm một ngư dân Colombia thiệt mạng trong cuộc tập kích trên vùng biển Caribe.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 18/10 nói rằng "xuồng chở ma túy" bị Mỹ tập kích ở vùng biển Caribe giữa tháng trước là thuyền đánh cá bị hỏng động cơ, đang trôi dạt và đã phát tín hiệu cấp cứu. Trên thuyền khi đó có mặt ngư dân Alejandro Carranza cùng hai thuyền viên gốc Trinidad và Tobago.

"Nhiều khả năng thuyền đánh cá khi đó vẫn ở trong vùng biển Colombia. Giới chức Mỹ đã giết người và xâm phạm chủ quyền của chúng tôi. Ngư dân Alejandro Carranza không có liên hệ với tội phạm buôn ma túy. Công việc hàng ngày của ông ấy chỉ là đánh cá. Colombia đang chờ lời giải thích chính thức từ phía Mỹ", Tổng thống Petro viết trên mạng xã hội.

Mỹ tập kích 'xuồng chở ma túy' từ Venezuela Khoảnh khắc Mỹ tập kích "xuồng chở ma túy" từ Venezuela ngày 15/9. Video: Independent

Ông Petro cũng yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Colombia nghiên cứu "hành động pháp lý theo luật quốc tế và luật pháp Mỹ" để đòi lại công bằng cho gia đình nạn nhân.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay công kích cá nhân Tổng thống Petro, viết trên mạng xã hội rằng lãnh đạo Colombia là "trùm ma túy bất hợp pháp", nhưng không nêu ra bằng chứng nào cụ thể.

Ông Trump đồng thời tuyên bố chấm dứt "mọi khoản tiền và trợ cấp quy mô lớn" dành cho Colombia. Tổng thống Mỹ cáo buộc Colombia "không tuân thủ các cam kết chống ma túy", chỉ trích ông Petro "khuyến khích sản xuất ma túy trên diện rộng" và cảnh báo rằng Mỹ sẽ "tự tay chấm dứt những cánh đồng giết người ấy" nếu Colombia không hành động.

"Xuồng chở ma túy" bị quân đội Mỹ tập kích ngày 15/9. Ảnh: CNN

Lực lượng Mỹ đã tập kích ít nhất 6 phương tiện bị nghi là "xuồng chở ma túy" trên biển Caribe kể từ đầu tháng 9, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Washington vẫn chưa công bố bằng chứng cho thấy mục tiêu là những kẻ buôn lậu ma túy. Giới chuyên gia cho rằng những cuộc không kích như vậy là bất hợp pháp, ngay cả khi chúng nhắm vào các xuồng được xác nhận là đang chở ma túy.

Video về cuộc tập kích ngày 15/9 được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, cho thấy khoảnh khắc phương tiện trúng tên lửa và phát nổ, nhưng toàn bộ thông tin thời gian và tọa độ đã bị che mờ. Ông Trump khi đó khẳng định đòn tấn công đã khiến "ba tên khủng bố" thiệt mạng và phá hủy "xuồng chở vũ khí chết người, đầu độc người dân Mỹ xuất phát từ Venezuela".

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP)