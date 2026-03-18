Colombia cáo buộc Ecuador ném bom vào lãnh thổ nước này trong chiến dịch chống ma túy, sau khi phát hiện 27 thi thể cháy đen gần biên giới.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 16/3 thông báo nước này "bị ném bom từ phía Ecuador", khi quốc gia láng giềng tiến hành chiến dịch chống ma túy tăng cường với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa sau đó bác cáo buộc, khẳng định lực lượng an ninh nước này hoạt động hoàn toàn trong phạm vi lãnh thổ, thêm rằng Ecuador đang chiến đấu với chủ nghĩa khủng bố ma túy dưới mọi hình thức, trong đó có các chiến dịch không kích những địa điểm ẩn náu của nhiều nhóm người Colombia.

Một ngày sau, Tổng thống Petro nói lời giải thích này từ Ecuador là "không đáng tin", cho biết giới chức Colombia đã phát hiện 27 thi thể cháy đen ở gần biên giới sau cuộc không kích.

"Vụ tấn công không phải do lực lượng Colombia tiến hành, cũng không phải do các nhóm vũ trang ngoài vòng pháp luật gây ra, bởi những nhóm này không có tiêm kích", lãnh đạo Colombia nói, thêm rằng một quả bom chưa phát nổ thả từ máy bay đã được tìm thấy "cách nhà một gia đình nông dân nghèo chỉ 100 m".

Cuộc đấu khẩu mới nhất cho thấy mâu thuẫn giữa lãnh đạo hai nước chưa hạ nhiệt. Ông Noboa, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhiều lần đổ lỗi cho Colombia vì không ngăn chặn các băng đảng tội phạm hoạt động dọc đường biên giới chung giữa hai nước.

Ngày 17/3, ông Noboa nói Colombia đã để các nhóm tội phạm "xâm nhập Ecuador do lơ là kiểm soát biên giới".

Hồi tháng 1, Tổng thống Ecuador áp "thuế an ninh" 30% đối với hàng nhập khẩu từ Colombia, với lý do Bogota chưa hành động đủ mạnh trước tình trạng tội phạm buôn bán ma túy xuyên biên giới. Colombia sau đó đáp trả bằng cách áp thuế đối ứng và cắt giảm xuất khẩu điện sang Ecuador.

Ecuador hiện đối mặt làn sóng bạo lực liên quan ma túy gia tăng, khi các băng đảng đối đầu để giành quyền kiểm soát những cảng biển chiến lược ven Thái Bình Dương, vốn đã trở thành điểm trung chuyển cocaine then chốt tới Mỹ. Ước tính khoảng 70% lượng cocaine được sản xuất tại Colombia và Peru hiện đi qua Ecuador.

Năm 2024, ông Noboa tuyên bố Ecuador đang trong tình trạng "xung đột vũ trang nội bộ", qua đó mở rộng đáng kể vai trò của quân đội để trấn áp mạnh tay các đường dây ma túy, song bạo lực chưa chấm dứt.

Theo Bộ Nội vụ Ecuador, nước này ghi nhận tỷ lệ giết người cao nhất trong nhiều thập kỷ vào năm ngoái, ở mức khoảng 50,9 vụ trên mỗi 100.000 dân.

Đầu tháng này, lực lượng Mỹ và Ecuador đã tiến hành các chiến dịch phối hợp bên trong lãnh thổ Ecuador. Quân đội nước này đã đánh chìm một "tàu bán ngầm chở ma túy" gần biên giới phía bắc. Hai nước tuần trước ký thỏa thuận chính thức hóa việc mở văn phòng đầu tiên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Ecuador.

Hơn 75.000 cảnh sát và binh sĩ cũng đã được triển khai trên khắp 4 tỉnh được coi là điểm nóng bạo lực của Ecuador, nơi đang áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm. "Hãy ở trong nhà. Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh", Bộ trưởng Nội vụ John Reimberg nói.

