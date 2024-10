Colin Farrell đẩy xe lăn cho bạn

IrelandTài tử Colin Farrell đẩy xe lăn chở bạn bị bệnh da cánh bướm ở 4 km cuối trong cuộc đua marathon gây quỹ cho bệnh nhân.

Theo NBC News, sao The Batman Colin Farrell, 48 tuổi, tham gia giải đua Irish Life Dublin Marathon 2024 dài 42 km để hỗ trợ quỹ DEBRA chi nhánh Ireland - tổ chức từ thiện quốc tế vì bệnh nhân bị da cánh bướm - hôm 27/10. Anh hoàn thành chặng đua sau hơn bốn giờ xuất phát. Ở 4 km cuối, Farrell đẩy xe lăn chở bạn lâu năm - Emma Fogarty - vượt đích.

Hãng tin cho biết Forgarty là người lớn tuổi nhất ở Ireland mắc bệnh này , hiện là đại sứ của quỹ tại quê nhà. Căn bệnh khiến cô sinh ra không có da ở chân trái và cánh tay phải, dễ gây ra những vết phồng rộp đau đớn dù chạm nhẹ. Đó là lý do Fogarty phải băng bó 80% cơ thể. Cô tròn 40 tuổi vào tháng 6 nên muốn cùng diễn viên Colin Farrel tham dự cuộc đua, kỷ niệm cột mốc mới trong đời. Theo Fogarty, ít bệnh nhân nào sống qua tuổi 35 nếu bị nặng như cô.

Diễn viên Colin Farrell đẩy xe lăn chở Emma Fogarty tại giải marathon. Ảnh: PA

Trả lời phỏng vấn với PA Media, Fogarty tri ân tài tử: "Giấc mơ của tôi trở thành sự thật và tôi muốn cảm ơn Colin - người bạn trung thành, độ lượng và hết lòng giúp đỡ người khác. Anh luôn dành sự cảm thông và lòng trắc ẩn cho những người mắc bệnh da cánh bướm. Trong mắt tôi, anh ấy là nhà vô địch".

Trên chương trình The Late Late Show đầu tháng 10, Colin Farrell từng nói về kế hoạch vừa chạy marathon vừa đẩy xe lăn chở Emma Fogarty. Theo anh, một km tượng trưng cho 10 năm sống của bạn mình. Ban đầu, cả hai hy vọng kiếm được 400.000 euro (gần 11 tỷ đồng) giúp tổ chức sớm hoàn thành mục tiêu gây quỹ 1.000.000 euro hỗ trợ 300 bệnh nhân tại Ireland. Theo báo cáo của quỹ, hiện họ nhận hơn 800.000 euro.

Bệnh da cánh bướm (epidermolysis bullosa - EB) là tình trạng rối loạn da di truyền. Theo thông tin của NBC News, người mắc bệnh này không có các protein thiết yếu giúp liên kết các lớp da với nhau. Bất kỳ tác động nhẹ hay lực ma sát nhỏ đều có thể khiến da tổn thương.

Colin Farrell vừa chạy marathon vừa đẩy xe lăn Colin Farrell và Emma Fogarty tại cuộc thi. Video: RTÉ News

Colin Farrell sinh năm 1976, là diễn viên người Ireland, nổi tiếng ở Hollywood với các tác phẩm Winter's Tale, Daredevil, Fantastic Beasts and Where To Find Them, The Batman... Năm 2022, anh tạo dấu ấn với vai Padraic trong phim The Banshees of Inisherin, giành giải Nam diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim Venice cùng năm. Anh nhận đề cử Nam chính xuất sắc tại Oscar 2023, thắng giải Quả Cầu Vàng cho vai diễn trên.

Tài tử có hai con trai với hai người yêu cũ. James Padraig Farrell - 21 tuổi, con trai lớn của anh và người mẫu Kim Bordenave - mắc hội chứng Angelman. Đây là dạng rối loạn di truyền hiếm gặp ảnh hưởng hệ thần kinh, gây ra khiếm khuyết thể chất và trí tuệ cho người bệnh. Tháng 8, Farrell ra mắt Quỹ Colin Farrell để hỗ trợ các gia đình có con bị khuyết tật trí tuệ.

Trích đoạn ác nhân Penguin trong The Batman Trích đoạn ác nhân Penguin (do Colin Farrell đóng) trong "The Batman" (2022). Diễn viên trải qua nhiều giờ hóa trang để có tạo hình như trong phim. Video: DC

Phương Thảo (theo NBC News)