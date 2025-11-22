Cole Palmer gãy ngón chân vì vấp vào cửa

AnhTiền vệ Cole Palmer tự đá chân vào cánh cửa và gãy ngón út, khiến anh phải nghỉ thi đấu khi vừa hồi phục chấn thương háng.

HLV Enzo Maresca xác nhận thông tin trong buổi họp báo hôm 21/11, trước trận gặp Burnley.

"Palmer chắc chắn không thể thi đấu ngày mai, cũng sẽ vắng trận gặp Barca hay Arsenal", ông nói. "Đó chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng với vị trí ngón út, việc mang giày thi đấu sẽ rất đau. Chúng tôi hy vọng mọi thứ không nghiêm trọng, nhưng Palmer chắc chắn chưa thể trở lại trong tuần này và tuần sau".

Cole Palmer trong trận Chelsea gặp Man City ở bán kết Cup FA trên sân Wembley, thành phố London, Vương quốc Anh ngày 20/4/2024. Ảnh: Reuters

Trước chấn thương mới, Palmer đã cập nhật hình ảnh quá trình hồi phục trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ tin rằng anh sẽ sớm tái xuất. Chelsea cũng kỳ vọng đón cầu thủ kiến thiết số một trong trận gặp Barca ở vòng bảng Champions League giữa tuần tới. Nhưng tai nạn bất ngờ đã khiến kế hoạch của đội bị đảo lộn.

HLV Maresca thừa nhận sự vắng mặt của Palmer là tổn thất đáng kể, dù Chelsea vẫn chơi không tồi. Từ khi cầu thủ người Anh dính chấn thương, Chelsea thắng 8 trong 11 trận trên mọi đấu trường. "Đội bóng chắc chắn mạnh hơn khi có Cole trên sân. Chúng tôi đều muốn cậu ấy trở lại, nhưng khi điều đó chưa thể xảy ra, toàn đội phải tìm ra giải pháp khác", HLV 45 tuổi nói thêm.

Hiện chưa có thời điểm cụ thể Palmer trở lại thi đấu. Chelsea đã chuẩn bị cho anh một loại giày đặc biệt có đệm để giảm áp lực lên ngón chân bị nứt. Nếu cảm thấy thoải mái, Palmer có thể bước ra tập nhẹ trên sân cỏ trong tuần tới, nhưng việc thi đấu trở lại vẫn còn bỏ ngỏ.

Chấn thương hy hữu như của Palmer từng có tiền lệ. Trước thềm World Cup 2002, thủ môn người Tây Ban Nha Canizares để rơi lọ kem cạo râu. Mảnh thủy tinh vỡ cắt vào ngón chân, làm đứt gân và khiến anh không thể tham dự giải. Iker Casillas được bắt chính thay thế và chiếm luôn vị trí số một đội tuyển Tây Ban Nha kể từ đó.

Cựu trung vệ Rio Ferdinand cũng từng bị rách gân sau đầu gối, chỉ vì đặt chân lên bàn xem tivi, khi còn khoác áo Leeds United.

Hoàng An tổng hợp