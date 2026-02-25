ColdStar mở trung tâm chuỗi lạnh 20.400 m2 tại Pune

Ấn ĐộColdStar Logistics khai trương cơ sở chuỗi lạnh thứ hai tại thành phố Pune, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, mở rộng năng lực phục vụ hàng dễ hỏng.

Trung tâm mới có diện tích khoảng 20.400 m2, được trang bị hệ thống kho và xử lý hàng hóa kiểm soát nhiệt độ hiện đại. Cơ sở phục vụ các mặt hàng dễ hỏng như rau củ quả, trái cây và dược phẩm, đồng thời đáp ứng nhu cầu phân phối khối lượng lớn cho các nền tảng thương mại điện tử và giao nhanh đang tăng trưởng mạnh tại khu vực miền Tây Ấn Độ.

Xe tải lạnh của ColdStar phục vụ vận chuyển hàng hóa kiểm soát nhiệt độ tại Ấn Độ. Ảnh: ColdStar

Việc đưa trung tâm Pune vào vận hành tiếp nối chuỗi mở rộng gần đây của ColdStar, bao gồm các trung tâm chuyên xử lý rau quả (F&V) tại Mumbai và Sonipat, nâng tổng công suất xử lý hằng ngày lên hơn 3.200 tấn. Cơ sở mới giúp doanh nghiệp gia tăng độ phủ tại các thị trường tiêu dùng trọng điểm, tận dụng mạng lưới hơn 200 thành phố cùng cam kết không để xảy ra tình trạng hết hàng trong chuỗi cung ứng.

Động thái này phản ánh đà tăng trưởng của ngành logistics chuỗi lạnh tại Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực thực phẩm, bán lẻ và y tế. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành, ColdStar đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững khi thương mại tiếp tục mở rộng.

ColdStar Logistics là nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng kiểm soát nhiệt độ tại Ấn Độ, cung cấp giải pháp lưu trữ, xử lý và phân phối hàng hóa dễ hỏng cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực thực phẩm, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe. Công ty vận hành mạng lưới phủ hơn 200 thành phố trên toàn quốc.

Hải My (Theo Maritime Gateway)