Cold-Link Logistics mở rộng kho lạnh tại Providence

MỹCold-Link Logistics công bố kế hoạch mở rộng và nâng cấp đáng kể cơ sở kho lạnh ba nhiệt độ tại Providence, bang Rhode Island.

Dự án sẽ bổ sung thêm nhiều vị trí pallet, qua đó nâng công suất lưu trữ của cơ sở lên hơn gấp 3 lần, giúp doanh nghiệp phục vụ tốt hơn khách hàng và người tiêu dùng trong khu vực. Cụ thể, công ty sẽ xây dựng thêm khoảng 6.039 m2 kho đông lạnh cho cơ sở hiện hữu rộng gần 5.946 m2, nâng tổng diện tích lên khoảng 11.985 m2.

Sau khi hoàn thành, số vị trí pallet đông lạnh tại kho sẽ tăng thêm 13.500, nâng tổng sức chứa lên 18.000 pallet. Dự án cải tạo cũng bao gồm việc lắp đặt hệ thống làm lạnh hiệu quả hơn, mở rộng khu bến bốc dỡ hàng từ 14 lên 17 cửa và bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy mới. Bên cạnh đó, khoảng 279 m2 diện tích lưu trữ ở nhiệt độ thường sẽ được chuyển đổi thành không gian kho đông lạnh.

Kho lạnh của Cold-Link Logistics tại Providence nhìn từ trên cao, với khu bến bốc dỡ hàng cho xe tải và hệ thống pin mặt trời trên mái. Ảnh: Cold-Link Logistics

Cơ sở sau khi mở rộng dự kiến phục vụ hơn 15 triệu người tiêu dùng tại các khu vực đô thị lân cận, đồng thời có khả năng đáp ứng nhu cầu của các khách thuê quy mô lớn hơn và tạo thêm việc làm mới. Công trình dự kiến khởi công trong quý I năm nay và hoàn thành vào đầu năm 2027.

Ông Michael Mandich, Chủ tịch kiêm đối tác quản lý của Cold-Link Logistics, cho biết việc mở rộng này thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào khả năng nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ kho lạnh chất lượng cao, trong bối cảnh chuỗi cung ứng liên tục thay đổi.

"Cơ sở tại Providence đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới khu vực Đông Bắc của chúng tôi, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Bằng cách gần như nhân đôi công suất và nâng cấp hạ tầng, Cold-Link đang tạo nền tảng để cung cấp các dịch vụ ổn định, dẫn đầu ngành trong nhiều năm tới", ông nói.

Cold-Link Logistics là một trong 10 nền tảng kho lạnh tư nhân lớn nhất tại Bắc Mỹ, cung cấp các dịch vụ lưu trữ và logistics chuỗi lạnh với hệ thống kho đa nhiệt độ phục vụ ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp vận hành mạng lưới cơ sở tại nhiều khu vực, tập trung vào giải pháp lưu trữ, phân phối và quản lý chuỗi cung ứng lạnh cho khách hàng trong khu vực.

Gia Hân (Theo Fleet Owner)