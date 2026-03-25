Cold-Link Logistics mở rộng kho lạnh Providence

MỹDự án mới của Cold-Link Logistics giúp tăng gấp hơn ba lần sức chứa, nâng năng lực phục vụ khách hàng và người tiêu dùng trong khu vực.

Cold-Link Logistics vừa công bố kế hoạch mở rộng và nâng cấp lớn cơ sở kho lạnh đa nhiệt độ tại Providence, bang Rhode Island (Mỹ). Doanh nghiệp - một trong 10 nền tảng kho lạnh tư nhân lớn nhất Bắc Mỹ - sẽ bổ sung khoảng 6.040 m2 kho đông vào cơ sở hiện hữu 5.950 m2, nâng tổng quy mô lên gần 12.000 m2.

Sau khi hoàn tất, Cold-Link sẽ tăng thêm 13.500 vị trí pallet đông lạnh, nâng tổng công suất lên 18.000 pallet. Dự án cải tạo bao gồm hệ thống làm lạnh hiệu quả hơn, mở rộng khu bốc dỡ từ 14 lên 17 cửa, cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy mới. Ngoài ra, khoảng 280 m2 không gian nhiệt độ thường sẽ được chuyển đổi sang kho đông.

Cơ sở kho lạnh của Cold-Link Logistics với hệ thống bốc dỡ và lưu trữ hiện đại, phục vụ hoạt động phân phối hàng hóa kiểm soát nhiệt độ trong chuỗi cung ứng. Ảnh: Cold-Link Logistics

Cơ sở mở rộng dự kiến phục vụ hơn 15 triệu người tiêu dùng tại các khu đô thị lân cận, đáp ứng nhu cầu của các khách thuê quy mô lớn và tạo thêm việc làm. Công trình sẽ khởi công trong quý I năm nay và dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Ông Michael Mandich, Chủ tịch kiêm đối tác điều hành Cold-Link, cho biết dự án thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ kho lạnh chất lượng cao, trong bối cảnh chuỗi cung ứng tiếp tục thay đổi. Cơ sở Providence giữ vai trò then chốt trong mạng lưới khu vực Đông Bắc, và việc nâng cấp gần như gấp đôi công suất sẽ giúp Cold-Link củng cố năng lực cung cấp dịch vụ ổn định, dài hạn.

Cold-Link Logistics là nhà cung cấp dịch vụ kho lạnh và logistics chuỗi lạnh tại Bắc Mỹ, vận hành hệ thống cơ sở đa nhiệt độ phục vụ lưu trữ và phân phối thực phẩm, hàng tiêu dùng. Doanh nghiệp tập trung phát triển hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ quản lý nhằm tối ưu vận hành và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của chuỗi cung ứng lạnh.

Hải My (Theo FleetOwner)