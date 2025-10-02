Cởi đồ ở hội đồng trường California để phản đối chính sách với người chuyển giới

MỹMột phụ nữ cởi quần áo ngoài tại cuộc họp hội đồng trường để phản đối chính sách cho phép học sinh chuyển giới tùy chọn dùng nhà vệ sinh nam hay nữ.

Beth Bourne, 55 tuổi, ngày 18/9 đã cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ còn mặc quần áo lót khi phát biểu trước hội đồng Học khu Thống nhất Davis, bang California. Bà phản đối chính sách học khu cho phép học sinh chuyển giới được tùy chọn nhà vệ sinh, phòng thay đồ nam hoặc nữ, theo giới tính mà họ tự nhận.

Người phụ nữ này là thành viên tổ chức Moms for Liberty, có quan điểm cho rằng học sinh trung học không thoải mái khi thay đồ trước mặt các bạn học chuyển giới.

"Hiện tại, chúng ta yêu cầu học sinh thay đồ trong tiết thể dục, tôi sẽ cho các vị hình dung điều đó trông ra sao. Điều này được phép", Bourne vừa cởi quần áo ngoài vừa nói, buộc Phó chủ tịch hội đồng Hiram Jackson phải gõ búa dừng cuộc họp.

Beth Bourne cởi bỏ quần áo ngoài trước hội đồng học khu Davis, bang California hồi tháng 9. Ảnh: LA Times

Bourne khẳng định không có ý định cởi áo lót thể thao tại cuộc họp, nhưng nói đây là điều thường xảy ra trong phòng thay đồ nữ. "Bạn tất nhiên sẽ thoải mái hơn khi xung quanh chỉ có người cùng giới tính", bà nói. "Tôi đoán mình đã khiến họ khó chịu, nhưng đây là quan điểm của tôi".

Cảnh sát Davis có mặt tại cuộc họp sau khi nhận báo cáo về "hành vi gây rối", nhưng khi đến nơi thì vấn đề đã được giải quyết. Bourne đã mặc lại quần áo và đồng ý rời đi.

Giới chức thành phố Davis ngày 1/10 thông báo Bourne không phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

Ngoài chống chính sách cho phép học sinh chuyển giới tùy chọn nhà vệ sinh, phòng thay đồ nam hoặc nữ, Bourne còn vận động chống các chính sách cho phép VĐV chuyển giới thi đấu, vận động cấm sách thiếu nhi có nội dung LGBTQ+ ở thư viện trường học.

Con gái lớn của Bourne là Lily Beth công khai là người chuyển giới 6 năm trước, hiện tự nhận là người phi nhị nguyên giới (nonbinary, chỉ những người cảm thấy mình nằm giữa hai giới hoặc không thuộc về giới nào). Bourne cho biết con gái bà đã được giáo viên và cố vấn ở trường khuyến khích, hỗ trợ chuyển giới.

Đức Trung (Theo LA Times, CBS News)