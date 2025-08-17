COGAS khánh thành hệ thống cấp khí LNG tại Đà Nẵng

Hệ thống cấp khí tự nhiên hóa lỏng tiếp nhận, lưu trữ, hóa hơi và cung cấp khí ổn định, tích hợp điều khiển tự động, an toàn cùng dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa đạt chuẩn quốc tế.

Ngày 16/8, Công ty cổ phần Dầu khí và Hóa chất Cái Mép (COGAS) khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống cấp khí LNG cho Nhà máy Gạch Đồng Tâm - Miền Trung tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Đà Nẵng. Đây là một dấu mốc quan trọng, khi thiết bị cấp khí LNG được người Việt Nam tự nghiên cứu, chế tạo hoàn toàn, mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp khí trong nước.

Theo đó, hệ thống cấp khí LNG của COGAS gồm một bồn chứa LNG (100 m3) và thiết bị hóa hơi sử dụng môi chất trung gian (IFV- Intermediate Fluid Vaporizer) do nhóm kỹ sư dự án của doanh nghiệp trực tiếp nghiên cứu và chế tạo. Điểm nổi bật của thiết bị này là vận hành theo nguyên lý hóa bức bằng môi chất trung gian và nước, giúp việc hóa hơi LNG từ nhiệt độ -162 độ C về nhiệt độ và áp suất bình thường nhanh, ổn định hơn mà không phụ thuộc điều kiện thời tiết, với chi phí vận hành (điện, nước) ở mức thấp. Ngoài ra, dòng khí lạnh phát sinh trong quá trình hóa hơi tại hệ thống IFV có thể được thu hồi và tái sử dụng cho các mục đích làm mát, góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng tổng thể.

Hệ thống cấp khí LNG cho Nhà máy Gạch Đồng Tâm - Miền Trung tại khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Đà Nẵng. Ảnh: COGAS

Việc thiết bị cấp khí LNG được nghiên cứu, chế tạo bởi kỹ sư Việt Nam không chỉ tiết kiệm chi phí nhập khẩu thiết bị, công nghệ mà còn khẳng định năng lực tự chủ trong lĩnh vực công nghệ cao. Đây là bước đi quan trọng để các doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng LNG toàn cầu, đồng thời thúc đẩy mục tiêu phát triển năng lượng sạch và bền vững.

Ông Lâm Văn Thanh, Giám đốc dự án của COGAS, chia sẻ doanh nghiệp muốn chứng minh người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ LNG, từ nghiên cứu đến chế tạo và sản xuất thiết bị hàng loạt, có chất lượng không thua kém các sản phẩm quốc tế. "Với COGAS, việc làm chủ công nghệ giúp đơn vị nhận được sự tin tưởng của người dùng trong việc cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm thiết bị, giải pháp kỹ thuật, bảo dưỡng - sửa chữa và cung cấp khí ổn định".

Nhà máy Gạch Đồng Tâm - Miền Trung là một trong những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam của COGAS sử dụng LNG lấy từ kho LNG Thị Vải của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas), thông qua phương tiện vận chuyển bằng đường sắt kết hợp đường bộ. Đây là bước khởi đầu trong chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ LNG ra khu vực Bắc - Trung bộ, nơi tiềm năng tiêu thụ LNG cho công nghiệp đang tăng mạnh.

LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) là giải pháp năng lượng vừa hiệu quả kinh tế, vừa thân thiện với môi trường, được sử dụng rộng rãi trên thế giới phục vụ các ngành sản xuất điện, kim loại, vật liệu xây dựng, thực phẩm, dệt may... Với khả năng tồn trữ lớn, giảm đáng kể khí thải độc hại, LNG đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 (Net Zero) của Việt Nam.

