Cofidec thực hiện chiến lược phát triển bền vững trong ngành thủy sản

Cofidec đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua xanh hóa, số hóa, phát triển nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu cao của thị trường thủy sản quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dịch chuyển theo hướng phát triển bền vững, ngành thủy sản Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG). Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (tên quốc tế là Coastal Fisheries Development Corporation, viết tắt là Cofidec), đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) xác định ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp chủ động triển khai nhiều hoạt động để đáp ứng các tiêu chuẩn ESG.

Để đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững, Cofidec đã triển khai chiến lược "xanh hóa sản xuất" bằng cách nâng cấp kho lạnh và cải tạo nhà xưởng tại Xí nghiệp Chế biến Thực phẩm Việt Nhật. Đồng thời, công ty tập trung phát triển vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn Global G.A.P - một chứng nhận quốc tế về thực hành nông nghiệp tốt, nhằm đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ khâu đầu vào.

Cofidec đã được vinh danh là "Doanh nghiệp xanh tiêu biểu của TP HCM" năm 2024 nhờ các tiêu chí như sử dụng năng lượng tiết kiệm, tái chế phụ phẩm và ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các sáng kiến xanh hóa không chỉ giảm thiểu tác động môi trường mà còn mang lại lợi ích kinh tế đáng kể thông qua việc giảm chi phí vận hành, đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao cấp và củng cố danh tiếng thương hiệu trên trường quốc tế.

Cofidec đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Ảnh: SATRA

Song song đó, doanh nghiệp tiến hành "số hóa quản trị". Công ty phối hợp với SATRA triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để kết nối và quản lý dữ liệu sản xuất, chất lượng, kho vận và đơn hàng theo thời gian thực. ERP cho phép công ty theo dõi toàn bộ hành trình của sản phẩm, từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn, từ đó cung cấp bằng chứng xác thực cho các tổ chức chứng nhận và người tiêu dùng. Việc áp dụng ERP giúp doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, tiết kiệm nhân lực, giảm thiểu sai sót, và đạt được các tiêu chuẩn bền vững cao cấp như ASC và BAP.

Việc đạt được các chứng nhận chất lượng cũng góp phần quan trọng giúp công ty duy trì vị trí trong ngành. Cofidec đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện với các chứng nhận quan trọng như HACCP, ISO 22000, BRC và HALAL. Những chứng nhận này là bằng chứng đảm bảo an toàn thực phẩm đồng thời là "hộ chiếu" cần thiết để sản phẩm thâm nhập thị trường quốc tế.

Các sản phẩm Cofidec Foods được công nhận với nhiều chứng nhận quan trọng như: HACCP, ISO 22000, BRC và HALAL. Ảnh: SATRA

Trong mô hình phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) không đơn thuần là các hoạt động từ thiện mà là một phần không thể tách rời của chiến lược kinh doanh, góp phần nâng cao danh tiếng thương hiệu. Tại Cofidec, điều này được lồng ghép ngay vào giá trị cốt lõi, trong đó có yếu tố "chăm lo và phát triển cho người lao động". Đây cũng là trụ cột "Xã hội" (Social) trong mô hình ESG mà công ty đang theo đuổi.

Đại diện công ty cho biết, chính sách nhân sự được xây dựng nhằm biến nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh. Công ty tập trung vào các chế độ phúc lợi và bảo hiểm toàn diện, chính sách chăm lo chu đáo cho người lao động. Điều này không chỉ bao gồm các chế độ lương thưởng, bảo hiểm y tế mà còn đào tạo kỹ năng, phát triển năng lực cá nhân, và xây dựng một môi trường làm việc năng động, tích cực.

Bằng cách coi trọng phúc lợi và sự phát triển của nhân viên, Cofidec đã xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng. Lực lượng lao động được chăm sóc tốt về cả vật chất và tinh thần sẽ có năng suất cao hơn, gắn bó lâu dài hơn, từ đó giảm thiểu chi phí tuyển dụng và đào tạo. Đồng thời điều nàygiúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận bền vững, củng cố uy tín thương hiệu trên trường quốc tế.

Một phiên chợ miễn phí dành cho người lao động của Cofidec, chăm lo và phát triển cho người lao động luôn là mô hình ESG mà Cofidec theo đuổi. Ảnh: SATRA

Cofidec nhấn mạnh "tiên phong trong phát triển bền vững" không chỉ là khẩu hiệu mà là một chiến lược kinh doanh toàn diện. Trong nửa đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hoàn thành 58,6% kế hoạch năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 54,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận vượt 24% so với kế hoạch.

Các con số này càng có ý nghĩa khi chi phí đầu vào tăng và áp lực cạnh tranh quốc tế gia tăng. Các mặt hàng chủ lực như chả giò, rau củ đông lạnh và thủy sản tẩm bột vẫn được xuất khẩu đều đặn sang Hàn Quốc, Mỹ và Australia và nhất là Nhật Bản. Sản phẩm của doanh nghiệp nhận sự tin cậy đặc biệt từ các đối tác Nhật Bản.

Sản phẩm rau củ của Cofidec được thị trường Nhật ưa chuộng. Ảnh: SATRA

Bên cạnh xuất khẩu, Cofidec đang mở rộng thị phần trong nước bằng cách đưa sản phẩm vào các hệ thống bán lẻ lớn như SATRA, Aeon Mall và Emart. Nhờ thế, đơn vị đa dạng hóa nguồn doanh thu và tạo "bước đệm" vững chắc trước biến động thị trường quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ ba trụ cột chiến lược - "xanh hóa sản xuất" (thể hiện qua các sáng kiến môi trường và vùng nguyên liệu sạch), "số hóa quản trị" (làm nền tảng cho hiệu quả và minh bạch), và "phát triển con người" (làm gốc rễ của mọi sự phát triển) - đã giúp Cofidec duy trì đà tăng trưởng và chinh phục các thị trường khó tính. Đồng thời điều này cũng "góp phần định hình một tương lai bền vững, trách nhiệm hơn cho ngành thủy sản Việt Nam".

Hoàng Anh