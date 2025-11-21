Cocolux khai trương flagship store tại Hà Nội

Flagship Cocolux mới mang đến không gian trải nghiệm làm đẹp toàn diện với các sản phẩm của hơn 300 thương hiệu quốc tế và Việt Nam.

Hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chính hãng Cocolux vừa khai trương flagship store tại số 134 Cầu Giấy, Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh.

Hoa hậu Thanh Thủy (trái) và Hoa hậu Lương Thùy Linh (phải) tại sự kiện khai trương Flagship Cocolux. Ảnh: Cocolux

"Cocolux không chỉ bán mỹ phẩm chính hãng mà còn truyền tải tinh thần yêu thương bản thân, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong, điều mà bất kỳ cô gái nào cũng cần trong hành trình trưởng thành của mình. Tới đây, các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị dành cho bản thân", Hoa hậu Thanh Thủy chia sẻ tại sự kiện.

Còn Hoa hậu Lương Thùy Linh tin rằng mỗi người đều có một phiên bản đẹp nhất của riêng mình. Cocolux sẽ là nơi giúp các bạn trẻ tìm thấy điều đó bằng cách hiểu rõ làn da, thấu cảm cơ thể cũng như mang đến những sản phẩm chính hãng cùng dịch vụ tận tâm.

Không gian mua sắm đa sắc màu tại Flagship Cocolux 134 Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Cocolux

Flagship Cocolux được định vị như một không gian trải nghiệm làm đẹp toàn diện. Trên diện tích hơn 500 m2, cửa hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, mở và trực quan. Gam màu tươi sáng cùng điểm nhấn kiến trúc trẻ trung tạo nên tổng thể tràn đầy năng lượng.

Bên trong, các khu vực được bố trí như những "trạm làm đẹp" từ make-up, skincare, haircare, bodycare đến nước hoa... quy tụ hơn 300 thương hiệu quốc tế và Việt Nam. Tất cả đều được thiết kế chỉn chu để khách hàng tự do khám phá, thử nghiệm và tận hưởng.

Tại đây, khách hàng có thể chụp ảnh photobooth với ánh sáng, góc máy được đầu tư tỉ mỉ để cho ra đời những bức ảnh chuẩn Hàn Quốc. Người mua còn có cơ hội soi da, make-up cùng chuyên gia làm đẹp hay nhâm nhi trà sữa tại khu vực Coco Tea bar xinh xắn. Nếu yêu thích các hoạt động vui nhộn, năng động, các bạn trẻ có thể chơi gắp gấu, làm sticker handmade... hoặc mua sắm sản phẩm với giá ưu đãi.

Khách hàng trải nghiệm mua sắm tại không gian năng động, hiện đại flagship Cocolux. Ảnh: Cocolux

Ra đời từ năm 2014, Cocolux đã trải qua hơn 11 năm phát triển bền vững, mở rộng hệ thống lên gần 20 cửa hàng trên toàn quốc, trở thành một trong những chuỗi bán lẻ mỹ phẩm chính hãng hàng đầu Việt Nam. Điều làm nên dấu ấn khác biệt của doanh nghiệp không chỉ nằm ở danh mục sản phẩm đa dạng mà còn ở dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp và thấu hiểu khách hàng.

Từ triết lý thương hiệu "Đánh thức vẻ đẹp trong bạn", Cocolux xây dựng cộng đồng hơn 3 triệu khách hàng trung thành, không ngừng lan tỏa tinh thần tự tin, yêu thương bản thân và chăm sóc vẻ đẹp qua từng sản phẩm.

(Nguồn: Cocolux)