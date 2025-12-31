Cocolux khai trương cửa hàng đầu tiên trong hệ thống Aeon Mall

Không gian trưng bày hiện đại và mô hình trải nghiệm làm đẹp tích hợp mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt.

Cửa hàng Cocolux đầu tiên tại Aeon Mall Long Biên vừa đi vào hoạt động, mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của Cocolux. Ngay từ thời điểm khai trương, cửa hàng ghi nhận lượng lớn khách tham quan và mua sắm, trở thành điểm đến thu hút tại trung tâm thương mại hàng đầu khu vực phía Bắc.

Ca sĩ Anh Tú mua sắm tại gian hàng Cocolux được thiết kế hiện đại, trưng bày hơn 300 thương hiệu. Ảnh: Cocolux

Không gian cửa hàng được đầu tư quy mô lớn, sở hữu phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung cùng gam màu nổi bật. Cách bố trí khoa học cùng hệ thống ánh sáng được tính toán kỹ lưỡng mang lại trải nghiệm mua sắm thoải mái, thuận tiện cho khách hàng.

Bên cạnh khu vực trưng bày sản phẩm, Cocolux còn chú trọng phát triển các điểm chạm trải nghiệm, trong đó nổi bật là khu vực photobooth. Tại đây, khách hàng không chỉ mua sắm mà còn có thể ghi lại những khoảnh khắc tương tác cùng thương hiệu, góp phần tạo nên kết nối cảm xúc và gia tăng sự gắn bó với thương hiệu.

Photobooth tại cửa hàng là sự kết hợp giữa mua sắm - trải nghiệm - kết nối cảm xúc, được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Cocolux

Theo đại diện thương hiệu, việc lựa chọn trung tâm thương mại lớn này là điểm đến đầu tiên trong hành trình mở rộng tại hệ thống Aeon cho thấy chiến lược phát triển rõ ràng của Cocolux. Thay vì dàn trải, thương hiệu tập trung vào các trung tâm thương mại lớn như Aeon Mall, Vincom, Go Mall – nơi sở hữu lưu lượng khách ổn định, đa dạng và có nhu cầu cao về trải nghiệm mua sắm chất lượng.

Song song với việc mở rộng tại các trung tâm thương mại, Cocolux cũng liên tục đầu tư vào các cửa hàng quy mô lớn tại các vị trí đắc địa. Trước đó, sự kiện khai trương Flagship Cocolux tại 134 Cầu Giấy tạo được tiếng vang lớn, khẳng định tốc độ phát triển mạnh mẽ cũng như tham vọng xây dựng hệ thống bán lẻ mỹ phẩm chuẩn mực, hiện đại tại Việt Nam.

Việc liên tiếp khai trương các điểm bán quan trọng cho thấy Cocolux không chạy theo số lượng một cách dàn trải, mà ưu tiên chất lượng vị trí, quy mô cửa hàng và khả năng tạo trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Cocolux. Ảnh: Cocolux

Cùng chiến lược mở rộng hệ thống, Cocolux không ngừng đầu tư vào chất lượng dịch vụ và danh mục sản phẩm. Hiện hệ thống phân phối hơn 300 thương hiệu mỹ phẩm chính hãng, trải rộng từ trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc cá nhân đến nước hoa, đáp ứng đa dạng nhu cầu làm đẹp của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, không chỉ đóng vai trò là nhà bán lẻ, Cocolux còn là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu mỹ phẩm quốc tế trong các chiến dịch truyền thông, sự kiện trải nghiệm.

(Nguồn: Cocolux)