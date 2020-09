Coco Rocha lội xuống hồ khi đang catwalk

Các thiết kế trong bộ sưu tập lần này của Siriano đều đi kèm khẩu trang. Anh là một trong những nhà thiết kế ở New York biến studio của mình thành cơ sở sản xuất khẩu trang. Hiện nhóm đã sản xuất và quyên góp gần một triệu khẩu trang. Trong thời gian cách ly, Siriano nấu ăn rất nhiều với thực phẩm, hoa quả trong vườn của mình và chợ nông sản địa phương. Anh tìm hiểu bộ sưu tập truyện tranh thời thơ ấu của mình và xem lại một số bộ phim yêu thích gồm "Troop Beverly Hills", "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead", "Clueless" và "The Wizard of Oz".