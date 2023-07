Coco Lee - hồng nhan bạc phận

Trước khi qua đời ở tuổi 48, diva gốc Hong Kong Coco Lee nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm với khát khao có con, nhưng không thành.

Ca sĩ mất ngày 5/7, sau thời gian mắc bệnh trầm cảm. Nhiều ngôi sao, người hâm mộ bày tỏ tiếc thương nữ nghệ sĩ. Nghệ sĩ Đài Loan Ella Trần Gia Hoa viết trên trang cá nhân: "Nụ cười chị rực rỡ bao nhiêu lại càng khiến mọi người đau lòng bấy nhiêu. Mong chị không còn đau đớn, bệnh tật, làm một thiên thần vui vẻ ở thế giới bên kia". Diễn viên Lưu Nhã Sắt viết: "Em thực sự không muốn tin vào điều đó, em hy vọng chị có cuộc sống tốt đẹp hơn ở một thế giới khác".

Coco Lee hát 'Earth Song' Coco Lee hát "Earth Song" cùng NE-YO hồi tháng 5/2022. Video: Hunan TV

Nửa năm nay, Coco Lee không ca hát, ra sản phẩm mới vì biến cố sức khỏe, đời tư. Theo trang On, Ngày 9/1, cô ly thân doanh nhân Bruce Rockowitz sau 12 năm kết hôn. Một người bạn của Coco Lee nói lý do gia đình rạn nứt là doanh nhân nhiều lần ngoại tình.

Cô và chồng gặp nhau năm 2003 tại một buổi tiệc của hãng thời trang Chanel ở Hong Kong. Lúc ấy, Rockowitz đã trải qua một cuộc hôn nhân, có hai con riêng nhưng Coco không bận tâm. Họ từng yêu xa, bay đến gặp nhau mỗi tuần một lần.

Coco Lee được người thân, đồng nghiệp nhớ đến với nụ cười rạng rỡ. Ảnh: HWS

Năm 2011, cặp tình nhân kết hôn sau tám năm yêu. Coco nhiều lần cho biết tự hào về nửa kia. Cô nể phục chồng bởi khi mới đến Hong Kong, ông chỉ là một huấn luyện viên tennis, nhưng sau đó dần thành công và trở thành CEO giàu có. Khi ấy, cô từng viết bài I Just Wanna Marry You (Em muốn được lấy anh) và hát trong đám cưới. Hôn lễ của cô tốn 10 triệu USD, có nhiều khách mời nổi tiếng như Beyonce, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey.

Khi còn chung sống với chồng, người đẹp nhiều lần muốn có con chung, từng sang Mỹ thụ tinh nhân tạo. Cô chịu đau đớn vì liên tiếp tiêm thuốc kích thích trứng. Năm 2018, Coco nói muốn sinh hai em bé nhưng ước nguyện không thành.

Cuối đời, sức khỏe của ca sĩ xuống dốc, một phần do bị tật ở chân từ bé. Hai tuổi, cô phẫu thuật nhưng không thành công. Dù các bác sĩ cảnh báo Coco Lee không được hoạt động mạnh, cô vẫn theo đuổi đam mê nhảy múa, bất chấp nhiều biến chứng. Do chấn thương sau một buổi biểu diễn cuối năm ngoái, cô bị lệch xương chậu, đau khớp, các dây thần kinh bị chèn ép.

Hồi tháng 2, cô phẫu thuật, tập phục hồi chức năng. Người đẹp từng đăng ảnh thân hình gầy guộc, phải đeo túi thông tiểu bên người. "Hy vọng tôi có thể sớm trở lại sân khấu. Tôi lại phải tập đi. Mong mọi người đồng hành cùng tôi trên chặng đường gian nan này. Lúc này tôi cần các bạn hơn bao giờ hết", cô viết trên trang cá nhân.

Gác lại đời tư nhiều nỗi buồn, Coco Lee hoạt động nghệ thuật miệt mài đến cuối đời. Trước khi mất bảy tháng, cô ra mắt ca khúc mới Playboy. Nghệ sĩ những năm qua tham gia các chương trình âm nhạc như Voice of China (2022), Singing with legends (2020), Jungle Voice (2019). Concert tour 2020 có hơn 20 đêm diễn ở Mỹ và một số nước châu Á.

Coco Lee hát tại Oscar Coco Lee hát "A Love Before Time" tại Oscar 2000. Video: AMPAS

Vào nghề từ năm 1992, Coco Lee nhanh chóng trở thành hiện tượng nhạc pop đình đám. Sau khi thể hiện bài Reflection - nhạc phim Mulan, tác phẩm do Disney chuyển thể từ truyện dân gian Trung Quốc, cô được báo chí phương Tây ca ngợi là diva.

Đến cuối năm 1999, cô bán được bảy triệu bản album ở riêng châu Á. Thành công của album tiếng Anh Just No Other Way khiến cô trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên tạo tiếng vang trên toàn thế giới. Đến tháng 2/2000, album bán được 500.000 bản ở châu Á và 40.000 bản ở Mỹ.

Coco Lee là ca sĩ gốc Hoa đầu tiên trình diễn tại lễ trao giải Oscar và có một đề cử Oscar lần thứ 73 ở hạng mục Ca khúc xuất sắc nhất, với bài A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Cô ra mắt gần 20 album phòng thu hát bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Quan Thoại, Quảng Đông, Pháp, Tây Ban Nha, tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn, thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Trong bài đăng thông báo Coco Lee qua đời, chị gái cô viết: "Trong 29 năm qua, ngoài việc mang đến cho mọi người niềm vui, sự kinh ngạc với giọng hát và vũ đạo khỏe khoắn, em đã làm việc chăm chỉ để mở ra một thế giới mới cho các ca sĩ Trung Quốc trong làng âm nhạc quốc tế. Em đã nỗ lực hết mình để hình ảnh người Trung Quốc được tỏa sáng và biết đến. Chúng tôi đều tự hào về em".

Thanh Thanh (theo On, Straitstimes)