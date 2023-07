Coco Lee để di chúc toàn bộ tài sản cho mẹ

Trước khi qua đời ở tuổi 48, ca sĩ Mỹ gốc Hoa Coco Lee lập di chúc để lại tài sản trị giá 128 triệu USD cho mẹ 86 tuổi.

Nguồn tin của St Headline cho biết nghệ sĩ giải quyết xong vấn đề tiền bạc trước khi qua đời hôm 5/7. Coco Lee dành tất cả cho mẹ - người một mình vất vả nuôi ba chị em ca sĩ trưởng thành. Bà từng là bác sĩ Đông y, ly dị chồng khi Coco Lee còn bé.

Theo Yahoo, tài sản của Coco Lee vượt mức một tỷ HKD (128 triệu USD), bao gồm bất động sản, cổ phần công ty, doanh thu từ sản xuất âm nhạc, tham gia show truyền hình.

Coco Lee bên mẹ và hai chị gái. Ảnh: Weibo/Li Mei

Coco Lee từng nhiều lần thể hiện lòng biết ơn với mẹ. Dịp sinh nhật bà năm 2021, ca sĩ viết trên trang cá nhân từ nhỏ, mơ ước của cô là làm cho mẹ hạnh phúc, vì bà quá vất vả khi nuôi dưỡng ba con gái. Mẹ của ca sĩ nhịn ăn, nhịn tiêu để các con được đủ đầy.

Năm cuối đời, Coco Lee sống cùng mẹ và hai chị gái trong căn penthouse ở Hong Kong. Cô và doanh nhân người Canada - Bruce Rockowitz - ly thân hơn hai năm qua, đang giải quyết thủ tục ly hôn. Nguồn tin cho biết thủ tục xong khoảng 70-80%, vì thế về mặt pháp lý, Bruce Rockowitz vẫn có thể xưng là chồng của ca sĩ.

Coco Lee tổ chức sinh nhật cho mẹ năm 2021. Ảnh: Weibo/Li Mei

Bruce Rockowitz không còn sinh sống ở Hong Kong, sau khi hay tin vợ nhập viện, ông quay lại, nhưng Coco Lee đã hôn mê.

Ca sĩ và doanh nhân tổ chức hôn lễ năm 2011, mời nhiều người nổi tiếng tham dự như Alicia Keys, Bruno Mars, Chương Tử Di, Thành Long, Củng Lợi. Theo On, chi phí đám cưới khoảng 10 triệu USD. Bruce Rockowitz trải qua một đời vợ và có hai con gái riêng. Coco Lee từng khao khát có con, nhiều lần áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng không được toại nguyện.

Trước khi rạn vỡ, đôi vợ chồng từng nhiều lần sánh đôi tham gia sự kiện. Ảnh: HK01

Cô sinh ở Hong Kong, mang quốc tịch Mỹ, nổi tiếng với bài hát A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm cuối đời, nghệ sĩ chủ yếu tham gia chương trình âm nhạc, show thực tế ở Trung Quốc. Ca sĩ được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm năm 2019, đầu năm nay, cô phẫu thuật chân trái do dị tật từ bé, sau đó phải tập luyện để có thể đi lại bình thường. Khoảng nửa năm qua, Coco Lee không xuất hiện công khai.

Năm cuối đời của Coco Lee Coco Lee hát, nhảy ở show "Infinity and Beyond" năm ngoái. Video: Mango

Như Anh (theo St Headline)