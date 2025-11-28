Coca-Cola Việt Nam thua kiện vụ bị truy thu 821 tỷ đồng tiền thuế

TP HCMCoca-Cola Việt Nam đề nghị tòa hủy quyết định của Cục thuế về việc truy thu hơn 821 tỷ đồng tiền thuế, song tòa xác định cơ quan thuế làm đúng pháp luật.

Vụ kiện hành chính giữa Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam và Cục thuế TP HCM được TAND TP HCM xét xử trong nhiều ngày, tuyên án vào 27/11.

Nội dung vụ kiện thể hiện, ngày 25/12/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Coca-Cola Việt Nam do doanh nghiệp có hành vi khai sai, làm thiếu số thuế phải nộp.

Biện pháp khắc phục hậu quả gồm truy thu 471 tỷ đồng tiền thuế, trong đó có hơn 60 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 359 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 51 tỷ đồng thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài; cùng 288 tỷ đồng tiền chậm nộp tính đến ngày 16/12/2017. Tổng số tiền công ty này bị truy thu và xử phạt là 821 tỷ đồng.

Ngày 9/1/2020, Coca-Cola Việt Nam nộp đơn khiếu nại một phần quyết định trên, liên quan đến các khoản truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm và vật phẩm khuyến mại; tủ lạnh cung cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng; tài sản cố định như vỏ chai, két nhựa; cùng một số chi phí bảo hành máy móc... mà doanh nghiệp chưa cung cấp được hồ sơ, chứng từ.

Sau đó, Tổng cục Thuế ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, không chấp nhận nội dung khiếu nại của Công ty Coca-Cola Việt Nam và giữ nguyên quyết định xử phạt, truy thu 821 tỷ đồng đã ban hành trước đó.

Ngày 26/5/2022, Coca-Cola Việt Nam nộp đơn khởi kiện, đề nghị TAND TP HCM hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Tổng cục Thuế (truy thu 821 tỷ đồng thuế) và hủy một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục thuế đối với doanh nghiệp này.

Nhà máy Coca-Cola đặt tại TP HCM. Ảnh: Coca-Cola Việt Nam

Cục Thuế: Thanh tra và ban hành các quyết định đúng quy định pháp luật

Trong các tài liệu gửi tòa, Cục Thuế cho rằng số liệu báo cáo tài chính của Công ty Coca-Cola Việt Nam cho thấy trong 22 năm hoạt động (từ 1994 đến 2015) doanh nghiệp liên tục kinh doanh không hiệu quả. Dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu của công ty lại tăng trưởng tương đối ổn định: doanh thu thuần năm 2001 đạt 197 tỷ đồng, năm 2004 là 592 tỷ đồng, năm 2008 là 1.132 tỷ đồng, năm 2012 là 3.412 tỷ đồng và đến năm 2015 tăng lên 6.824 tỷ đồng.

Tuy doanh thu tăng đều, Coca-Cola Việt Nam vẫn báo cáo lỗ trong nhiều năm liên tục, không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước suốt 21 năm, và chỉ nộp thuế TNDN vào năm 2015 với số tiền 115 tỷ đồng.

Từ các dấu hiệu nêu trên, năm 2016 và 2017, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định về việc thanh tra thuế tại công ty này trong giai đoạn 2007-2015. Mặc dù cơ quan thuế chấp nhận gia hạn thời gian giải trình theo yêu cầu của doanh nghiệp, Coca-Cola Việt Nam vẫn kéo dài thời gian cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra nhằm phục vụ việc lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt.

Đoàn thanh tra của Tổng cục Thuế lập biên bản thanh tra thuế tại công ty vào ngày 17/12/2019. Sau khi có kết luận, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quyết định xử phạt và quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với Coca-Cola Việt Nam.

Tổng cục Thuế khẳng định, quá trình thanh tra và việc ban hành các quyết định đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Cơ quan này đề nghị HĐXX bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam.

Sau quá trình xét xử và nghị án, HĐXX đã bác yêu cầu khởi kiện của Công ty Coca-Cola Việt Nam về việc hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính truy thu 821 tỷ đồng thuế và hủy một phần quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Cục thuế đối với công ty này.

Theo HĐXX, các quyết định của cơ quan thuế được ban hành đúng quy định của pháp luật. Quá trình xét xử, Coca-Cola Việt Nam cho rằng các quyết định của cơ quan thuế có một số nội dung chưa phù hợp, song không cung cấp được chứng cứ chứng minh.

Sau phiên xử, phía Coca-Cola Việt Nam cho biết tôn trọng quy trình xét xử và phán quyết của TAND TP HCM liên quan đến vụ việc về thuế. Doanh nghiệp đang xem xét đến việc thực hiện các bước tiếp theo của vụ kiện, đồng thời khẳng định luôn tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế và quy định pháp luật.

Coca-Cola vào Việt Nam từ năm 1994, là một trong những doanh nghiệp Mỹ đầu tiên đầu tư tại Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ. Những năm gần đây, doanh nghiệp đã đầu tư 136 triệu USD xây dựng nhà máy mới tại tỉnh Tây Ninh. Công ty bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Hải Duyên