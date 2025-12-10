Coca-Cola kết nối người tiêu dùng Việt 'từ tin đến yêu'

Với các hoạt động truyền thông kết nối đa màu sắc, Coca-Cola đã chinh phục được người tiêu dùng từ tin đến yêu, theo bà Bùi Đặng Duyên Mai, Giám đốc Đối ngoại và Phát triển bền vững doanh nghiệp.

Tại sự kiện Vietnam iContent 2025, đóng góp vào phiên thảo luận "Trách nhiệm với niềm tin công chúng", bà Mai trình bày tham luận "Coca Cola kết nối diệu kỳ: Từ tin đến yêu". Bà cho biết thương hiệu định nghĩa niềm tin không phải đích đến, mà là "một hành trình kỳ diệu chinh phục người tiêu dùng Việt 'từ tin đến yêu' suốt hơn 3 thập kỷ".

Bà Bùi Đặng Duyên Mai, Giám đốc Đối ngoại và Phát triển Bền vững Coca-Cola phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh Tùng

Bà Mai nhấn mạnh triết lý cốt lõi của thương hiệu trong suốt hành trình ba thập kỷ đồng hành cùng gia đình Việt: kết hợp hài hòa giữa việc cung cấp sản phẩm chất lượng quốc tế và trở thành người bạn đồng hành, một phần không thể thiếu trong mọi khoảnh khắc đáng nhớ của đời sống. Điều này được củng cố khi Coca-Cola liên tục được vinh danh là một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" trong giai đoạn 2018-2024 (theo Anphabe), vào Top 2 Doanh nghiệp phát triển bền vững nhất - năm 2024 (do VCCI bầu chọn) và Top 10 Doanh nghiệp FDI phát triển bền vững - năm 2025.

Với 11 thương hiệu tại Việt Nam, Coca-Cola đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng. Để giữ vững vị thế, và "hòa cùng nhịp đập sáng tạo, chạm đến cảm xúc của nhiều thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ", doanh nghiệp luôn làm mới mình, tạo sân chơi với nhiều hoạt động đa dạng.

Thương hiệu tích cực tạo ra các hoạt động từ trực tuyến (online) đến trực tiếp (offline), từ lễ hội âm nhạc đến các chiến dịch cá nhân hóa, từ các chiến dịch toàn cầu đến các chiến dịch truyền thông chỉ có tại Việt Nam nhằm đa dạng hóa điểm chạm.

Khi giới trẻ mong muốn khẳng định dấu ấn cá nhân, Coca-Cola đã đáp ứng bằng sân chơi "Share A Coke", cho phép in tên riêng lên lon nước, biến sản phẩm thành một món quà, một phương tiện kết nối bạn bè và người thân. Nắm bắt làn sóng toàn cầu, thương hiệu mang đến những trải nghiệm mới như Coke K-Wave cho cộng đồng yêu K-pop, hay sử dụng Sprite để "hạ nhiệt" và xoa dịu cơn nóng mùa hè oi ả với các sự kiện "Sprite - Mát lạnh cực đã" thường diễn ra tại các bãi biển Việt Nam vào mùa hè.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong hành trình xây dựng niềm tin của Coca-Cola chính là việc gắn kết và tôn vinh văn hóa địa phương. Bà Mai chia sẻ, thông qua việc tôn vinh với văn hóa ẩm thực Việt, Coca-Cola đã ra mắt "Foodmarks - Quán đỉnh chuyện hay". Hoạt động này giúp người Việt có thêm những bữa ăn thêm ngon miệng, đồng thời giúp câu chuyện trên bàn ăn trở nên rôm rả, từ đó gắn kết mọi người với nhau.

Trong các hoạt động gắn kết văn hóa, không thể không nhắc đến hình ảnh "cánh én vàng" trên lon Coca-Cola mỗi dịp Tết Nguyên Đán - lễ hội lớn nhất của người Việt. Bà Mai khẳng định đây là một sự may mắn khi Coca-Cola được lựa chọn biểu tượng én vàng từ sớm.

Sự đồng hành này còn được thể hiện qua các hoạt động cộng đồng, nối dài giá trị đoàn viên như "Bàn tiệc Tết diệu kỳ" hay những "Phiên chợ Tết 0 đồng" nhằm giúp các gia đình khó khăn có một cái Tết đủ đầy, thể hiện triết lý "không ai bị bỏ lại phía sau" trong những ngày đoàn viên. "Chúng tôi luôn trân trọng giá trị của sự đoàn viên gắn liền với niềm vui sum vầy vào ngày Tết", bà Mai nhấn mạnh.

Coca-Cola đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng nội dung gắn kết trong thời đại số. Thương hiệu tận dụng các video tổng kết lễ hội, giao lưu, tương tác và giải trí trên nhiều nền tảng để tạo ra các điểm chạm O2O (Online to Offline).

"Với chúng tôi, hành trình từ tin để đến yêu gồm nhiều điểm chạm khác nhau, , làm thế nào chạm được với khách hàng của mình, chạm được tới trái tim của họ thì mới kết nối từ tin đến yêu được", bà Mai chia sẻ.

Theo bà Duyên Mai, chiến lược truyền thông của Coca-Cola là một hành trình dài hơi, lấy sự chân thật và lòng yêu mến văn hóa địa phương làm nền tảng để chạm đến trái tim người tiêu dùng Việt.

Bên cạnh bài chia sẻ về chiến lược truyền thông của một gã khổng lồ ngành nước giải khát, Coca-Coca còn mang đến sự kiện nhiều sản phẩm, tiếp sức cộng đồng sáng tạo Việt Nam có thêm năng lượng để tiếp tục sáng tạo ra những nội dung hay, có trách nhiệm với cộng đồng.

Coca-Cola mang đến sự kiện Vietnam iContent những sản phẩm tiếp thêm năng lượng cho cộng đồng sáng tạo. Ảnh: Quỳnh Tùng

Coca-Cola vào Việt Nam từ năm 1994, hiện có 3 nhà máy tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tây Ninh, tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp và hơn 20.000 việc làm gián tiếp thông qua chuỗi cung ứng và đối tác tại địa phương.

Diệp Chi