Coca-Cola kết nối giá trị truyền thống qua chiến dịch Tết 2025

Coca-Cola tạo không gian sáng tạo cho người tiêu dùng Việt, gắn kết truyền thống với hiện đại thông qua nền tảng AI và các hoạt động tương tác trong chiến dịch Tết 2025.

Chiến dịch Tết 2025 của Coca-Cola mang tên "Trao tâm ý, gắn kết Tết diệu kỳ", khuyến khích mỗi người vượt qua sự e ngại để gửi trao tình cảm đến những người thân yêu qua những lời chúc ý nghĩa và cử chỉ chân thành. Nếu như những năm trước, chiến dịch Tết của Coca-Cola tạo nhiều cảm xúc đến cộng đồng bằng việc chia sẻ những bữa cơm đoàn viên thì năm nay là những lời chúc Tết qua từng món ăn truyền thống.

Lễ hội chào đón năm mới 2025 của Coca-Cola tại TP HCM ngày 12/1. Ảnh: Coca-Cola Việt Nam

Theo ông Lê Trung Tín, Giám đốc Marketing Coca-Cola Việt Nam, "Trao tâm ý, gắn kết Tết diệu kỳ" nối dài hành trình kết nối và sẻ chia, giúp mọi người gửi trọn tâm ý đến những người quý trọng. "Tin rằng với sự đồng hành của Coca-Cola, mỗi người sẽ vượt qua sự e dè, ngại ngùng của bản thân, cũng như giới hạn của các lời chúc khuôn mẫu, để gửi trao trọn vẹn tâm ý đến những người mình trân quý, giúp yêu thương thêm diệu kỳ", ông Lê Trung Tín chia sẻ.

Sáng tạo trong cách kể chuyện, qua chiến dịch Tết 2025, Coca-Cola mong tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu kết nối các giá trị truyền thống với hơi thở hiện đại. Một trong những biểu hiện của sự giao thoa truyền thống và hiện đại được thể hiện qua thiết kế bao bì Tết mà Coca-Cola giới thiệu vào dịp Tết Ất Tỵ. Trên đó, biểu tượng cánh én vàng quen thuộc của hãng mỗi độ Tết về, kết hợp cùng pháo hoa. Ba phiên bản lon đặc biệt với họa tiết "An - Tài - Lộc" gửi gắm những lời chúc chân thành về một năm mới tràn đầy may mắn, thịnh vượng và an lành.

Coca-Cola tổ chức không gian đón mừng năm mới với nhiều hoạt động tại TP HCM ngày 12/1 vừa qua. Ảnh: Coca-Cola Việt Nam

Điểm nhấn nữa trong chiến dịch Tết 2025 là việc ứng dụng AI để tạo nền tảng sáng tạo, nơi người tiêu dùng có thể thiết kế những lời chúc Tết thông qua ngôn ngữ ẩm thực. Chỉ cần nhập tên người gửi và người nhận, nền tảng sẽ tự động tạo ra những câu chúc phối hợp với hình ảnh các món ăn truyền thống Việt Nam, từ bánh chưng, dưa hành đến mâm cỗ Tết...

Bên cạnh những sáng tạo về công nghệ, thương hiệu còn tổ chức chuỗi hoạt động lan tỏa không khí Tết khắp mọi miền. Tại TP HCM là Lễ hội Chào đón năm mới, xác lập kỷ lục số lượng lời chúc năm mới thông qua món ăn được gửi nhiều nhất Việt Nam và thế giới trên nền tảng mạng xã hội (với 68.686 lời chúc). Đây cũng là lần đầu tiên thương hiệu thực hiện màn trình diễn pháo hoa đánh dấu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đơn vị nhận kỷ lục số lượng thiệp chúc mừng năm mới thông qua món ăn được gửi nhiều nhất Việt Nam và thế giới trên nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Coca-Cola Việt Nam

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, thương hiệu tiếp tục phối hợp cùng Hội Chữ thập Đỏ trong chương trình "Chợ Tết 0 đồng" năm thứ ba liên tiếp. Hơn 6.500 hộ gia đình khó khăn tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Long An và Thừa Thiên Huế đã nhận được sự hỗ trợ với tổng giá trị lên đến 5,4 tỷ đồng, sắm sửa nhu yếu phẩm cho bữa cơm ngày Tết đủ đầy hơn.

Cùng với đó, Quỹ Coca-Cola Foundation đã trao hơn 3,7 tỷ đồng cho người dân chịu ảnh hưởng từ bão Yagi tại Phú Thọ và Lào Cai. Đơn vị mong sự hỗ trợ này giúp họ phần nào vượt qua khó khăn để đón một mùa xuân trọn vẹn hơn.

Coca-Cola chung tay trong "Chợ Tết 0 Đồng" giúp nhiều gia đình có một mùa Tết đầy đủ. Ảnh: Coca-Cola Việt Nam

Ba thập kỷ gắn bó với Tết Việt, Coca-Cola cho biết tiếp tục truyền tải thông điệp yêu thương qua mỗi sản phẩm, mỗi trải nghiệm. Với chuỗi hoạt động năm nay, Coca-Cola tiếp tục lan tỏa tinh thần Tết cổ truyền, đồng thời khuyến khích mọi người gửi trao tâm ý, để thêm phần gắn kết và diệu kỳ trong những ngày đầu năm mới.

Diệp Chi