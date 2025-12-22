Coca Cola đưa tinh thần 'kết nối' vào chiến dịch Tết 2026

Dựng phim về sum vầy ngày Tết, tổ chức tương tác trên nền tảng số, triển khai chương trình khuyến mại, tặng quà cho người khó khăn, Coca-Cola không ngừng kết nối cộng đồng trong chiến dịch Tết.

Đại diện Coca-Cola Việt Nam chia sẻ, Tết là thời khắc của sự sum vầy, nhưng mỗi thế hệ lại có những cách cảm, cách sống và cách tận hưởng rất riêng. Từ những giá trị truyền thống được gìn giữ qua năm tháng đến nguồn năng lượng sáng tạo không ngừng của người trẻ, tất cả cùng hiện diện, giao thoa và làm nên một mùa Tết trọn vẹn. Tinh thần đó truyền cảm hứng để doanh nghiệp khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới", mời gọi mọi người chung tay tạo nên một diện mạo Tết vừa quen thuộc, vừa mới mẻ.

Lấy cảm hứng từ văn hóa dệt may của các dân tộc Việt Nam, chiến dịch ví mỗi cá nhân như một sợi chỉ riêng biệt - mang màu sắc, cá tính và cảm xúc khác nhau. Khi được kết nối bằng sự sẻ chia và đồng sáng tạo, những "sợi chỉ" ấy sẽ cùng nhau dệt nên bức tranh Tết - nơi không khí lễ hội được hình thành từ chính sự góp mặt của mỗi người.

Chiến dịch "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới" diễn ra từ ngày 1/12 đến 22/2/2026. Ảnh: Coca Cola

Tinh thần "dệt Tết" được Coca-Cola khai thác xuyên suốt chiến dịch thông qua câu chuyện giao thoa thế hệ. Theo đó, Tết trở nên diệu kỳ hơn khi những giá trị truyền thống của ông bà, cha mẹ được tiếp nối và làm mới bằng góc nhìn hiện đại của thế hệ trẻ. Ý tưởng này sẽ được truyền tải trong phim Tết sắp ra mắt. Phim có sự hỗ trợ của công nghệ AI - đóng vai trò như một chất liệu sáng tạo mới, giúp kể lại câu chuyện sum vầy theo cách gần gũi với nhịp sống đương đại, đồng thời mở ra những trải nghiệm sáng tạo.

Không dừng lại ở câu chuyện truyền thông, Coca-Cola còn mang tinh thần đồng sáng tạo đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua chuỗi hoạt động tương tác trên nền tảng số. Các vật phẩm Tết quen thuộc như dây pháo trang trí, bao lì xì gửi gắm tâm ý hay khăn bàn dệt riêng cho bàn tiệc ngày Tết sẽ trở thành "chất liệu" để mỗi người tự tay "dệt" nên mùa Tết của riêng mình.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, Coca-Cola cũng mang đến niềm vui cho người tiêu dùng dịp đầu năm bằng chương trình khuyến mại "Mở thùng Tết - săn quà đỉnh" từ ngày 1/12 đến 22/2/2026. Theo đó, người tiêu dùng có cơ hội trúng 10 điện thoại iPhone 17 mỗi ngày, cùng hàng nghìn giải thưởng giá trị khác. "Mỗi lần mở thùng sản phẩm Coca-Cola trở thành một khoảnh khắc hồi hộp, với nhiều bất ngờ thú vị, đúng tinh thần Tết rộn ràng đầu năm", Thanh Hằng, một bạn trẻ TP HCM chia sẻ.

Các sản phẩm Coca-Cola có diện mạo mới trong dịp Tết 2026. Ảnh: Coca Cola

Song song đó, Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng. Trong năm nay, Quỹ Coca-Cola Foundation toàn cầu phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam dành hơn 9 tỷ đồng hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE Việt Nam, kết hợp với các khoản hỗ trợ hiện vật. Chương trình "Chợ Tết 0 đồng" được công ty tiếp nối sang năm thứ tư, nhằm mang đến một cái Tết đủ đầy và ấm áp hơn cho hàng nghìn gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, thông qua chiến dịch Tết, Coca-Cola gửi gắm thông điệp về một mùa Tết được tạo nên từ sự kết nối - nơi mỗi cá nhân, mỗi thế hệ đều góp một phần cảm xúc để cùng nhau "dệt" nên những khoảnh khắc ý nghĩa. "Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới" là lời chúc cho năm mới khởi sắc đồng thời là lời mời gọi cộng đồng cùng sẻ chia, sáng tạo và gắn kết bền chặt trong dịp Tết.

Diệp Chi