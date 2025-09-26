Coca-Cola cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Đại diện Coca-Cola cho biết công ty sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, gắn phát triển bền vững với tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường, ngày 23/9 tại New York.

Ông Michael Goltzman, Phó chủ tịch cấp cao Chính sách toàn cầu và Phát triển bền vững của Coca-Cola, gặp Chủ tịch nước Lương Cường bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80. Tại sự kiện, Coca-Cola nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của tập đoàn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết vinh dự khi là một trong những đơn vị FDI đầu tiên đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994. Sau hơn 30 năm, đơn vị hiện vận hành 4 nhà máy tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Tây Ninh, hợp tác cùng khoảng một triệu điểm bán lẻ. Hoạt động sản xuất và phân phối tạo ra hơn 4.000 việc làm trực tiếp, 20.000 việc làm gián tiếp.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ đại diện Coca-Cola. Ảnh: Coca-Cola

Tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp đưa vào vận hành nhà máy trị giá 136 triệu USD tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tây Ninh. Cơ sở này rộng 19 ha, quy mô lớn nhất của Coca-Cola tại Việt Nam, trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai, công suất một tỷ lít mỗi năm. Nhà máy cũng là cơ sở đầu tiên của ngành thực phẩm - đồ uống trong nước đạt chứng nhận Công trình xanh LEED Gold.

Bên cạnh mở rộng đầu tư, thương hiệu cũng triển khai nhiều dự án phát triển bền vững tại Việt Nam. Từ 2016 đến 2025, thông qua Quỹ Coca-Cola Foundation, doanh nghiệp tài trợ hàng triệu USD cho các chương trình bảo vệ môi trường và cộng đồng, hợp tác cùng IUCN, UNDP, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Một số hoạt động gồm phục hồi nguồn nước ở Vườn quốc gia Tràm Chim, lắp đặt hệ thống Interceptor làm sạch sông Cần Thơ với The Ocean Cleanup, hỗ trợ kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại Cần Giờ.

Buổi gặp gỡ doanh nghiệp của Chủ tịch nước Lương Cường tại New York. Ảnh: Coca-Cola

Năm 2025, doanh nghiệp cùng UNDP khởi động dự án 15 triệu USD nhằm cải thiện quản lý rác thải nhựa tại 9 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Theo đại diện doanh nghiệp, cuộc gặp gỡ khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt và lâu dài với Chính phủ Việt Nam. Những cam kết đưa ra cũng cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam. Đơn vị khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, đồng hành cùng phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn.

Hoài Phương