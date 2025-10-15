Cốc cà phê 680 USD lập kỷ lục đắt nhất thế giới

Cốc cà phê được bán với giá 680 USD ở Dubai, lập kỷ lục đắt nhất thế giới.

Ngày 13/9 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành cà phê khi cửa hàng Roasters Specialty Coffee House tại Dubai, UAE, đã phục vụ cốc cà phê đắt nhất thế giới với giá 2.500 AED (khoảng 680 USD).

Loại hạt sử dụng là Geisha từ trang trại Hacienda La Esmeralda ở thung lũng Boquete, Panama. Geisha là giống cà phê có nguồn gốc từ Ethiopia nhưng được trồng trên đất núi lửa ở Thung lũng Boquete, Panama, độ cao từ 1.200 đến 1.800 m. Những hạt cà phê này nổi tiếng với hương vị độc đáo, mang đến các hương hoa như hoa nhài, kim ngân và cam bergamot cùng hương trái cây ngọt ngào.

Hạt cà phê được hái bằng tay khi đạt độ chín tối ưu, sau đó trải qua quy trình rửa và xử lý ướt để bảo toàn các nốt hương hoa và trái cây tinh tế. Việc canh tác hữu cơ và bền vững tại Hacienda La Esmeralda cùng sản lượng hạn chế làm tăng giá trị và độ hiếm của loại cà phê này.

Hạt cà phê Geisha của Hacienda La Esmeralda từng đạt giá kỷ lục tại phiên đấu giá Best of Panama (BoP) năm 2025 với lô cà phê trị giá hơn 30.000 USD mỗi kg, vượt qua kỷ lục trước đó khoảng 13.500 USD mỗi kg vào năm 2024.

Cốc cà phê tại Roasters Specialty Coffee House được pha thủ công bằng phễu lọc V60 và phục vụ trong ly pha lê Edo Kiriko thiết kế riêng, mang đến trải nghiệm sang trọng. Konstantin Harbuz, nhà sáng lập Roasters Specialty Coffee House, cho biết loại cà phê này chỉ được phục vụ theo đặt trước, thu hút sự quan tâm từ các ngôi sao, blogger và những người đam mê cà phê.

Kirk Pearson, người sáng lập thương hiệu cà phê đặc sản Project Zero Coffee, nhấn mạnh tại Dubai - thiên đường miễn thuế thu hút nhiều người giàu có - việc thưởng thức cốc cà phê đắt nhất thế giới là cách thể hiện đẳng cấp hoặc được các công ty sử dụng để chiêu đãi khách hàng. Xu hướng "cao cấp hóa" trong ngành cà phê đặc sản ở Trung Đông và Đông Á thúc đẩy nhu cầu đối với những loại cà phê hiếm và đắt đỏ, nơi giá trị được gắn liền với sự độc quyền và chất lượng vượt trội.

Ví dụ, tại Đài Loan, Simple Kaffa đã bán cà phê Geisha từ Elida Estate với giá 635 USD mỗi cốc, với trung bình một cốc mỗi tuần. Tại Nhật Bản, OneByOne được cho là từng bán cà phê Elida Geisha Natural Vuelta với giá 970 USD mỗi cốc. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và website chính thức của Guiness World Record (kỷ lục thế giới) chỉ ghi nhận cốc cà phê 680 USD tại Roasters Specialty Coffee House.

Giá cà phê tại các phiên đấu giá như BoP tiếp tục tăng mỗi năm, phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với cà phê siêu cao cấp. Kirk Pearson dự đoán giá cà phê sẽ còn cao hơn do sự khan hiếm ngày càng tăng bởi biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những loại cà phê này vẫn sẽ luôn nằm ngoài tầm với của đa số người tiêu dùng, chỉ dành cho một thị trường nhỏ và cạnh tranh gay gắt.

