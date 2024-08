Coats Phong Phú kỷ niệm 35 năm thành lập

Coats Phong Phú tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập, đồng thời đặt ra những mục tiêu cho hành trình phát triển, vào ngày 2/8.

Coats Phong Phú là công ty liên doanh giữa tập đoàn đa quốc gia chuyên về công nghiệp chỉ may Coats và Tổng công ty cổ phần Phong Phú. Ra đời vào năm 1989, công ty có hai nhà máy sản xuất chỉ may tại TP HCM và tỉnh Hưng Yên. Đơn vị là một trong những doanh nghiệp nổi bật thuộc Tập đoàn Coats bởi tính an toàn, phát triển bền vững, hiệu quả vận hành, đổi mới sáng tạo và gắn kết nhân viên.

Sự kiện kỷ niệm 35 năm thành lập Coats Phong Phúvới sự tham gia của hơn 300 khách mời bao gồm Tổng lãnh sự Anh Alexandra Smith, đại diện các thương hiệu đầu trong ngành dệt may, các nhà sản xuất, nhà cung ứng. Sự kiện còn quy tụ đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đối tác liên doanh của Coats Việt Nam.

Ông Nishant Manuja, Giám đốc điều hành, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Coats Phong Phú

Ông Nishant Manuja, Giám đốc điều hành Coats Phong Phú cho biết, thành công của doanh nghiệp phần lớn từ sự đóng góp, giúp sức của các khách hàng, đối tác nhân viên trong suốt hành trình.

Qua nhiều năm, các khoản đầu tư vào công nghệ hiện đại đã giúp Coats Phong Phú đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của khách hàng cũng như của ngành công nghiệp đầy cạnh tranh. Tập thể Coats Phong Phú kiên định với các cam kết chiến lược, đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững trong tương lai. Sau 35 năm xây dựng và khẳng định vị thế tại Việt nam, Coats Phong Phú hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Coats Phong Phú tri ân các nhân viên trong lễ kỷ niệm 35 năm hoạt động. Ảnh: Coats Phong Phú

Coats là tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực sản xuất chỉ may và các thành phần cấu trúc cho ngành may mặc, sản xuất vật liệu hiệu suất cao. Tập đoàn có trụ sở tại Anh, doanh thu năm 2023 đạt 1,4 tỷ USD.

Tập đoàn cung cấp các sản phẩm gồm chỉ may cho may mặc, các thành phần cấu trúc cho giày dép và phụ kiện, vải, sợi và ứng dụng phần mềm. Đối tác khách hàng bao gồm các công ty trong các ngành may mặc, ôtô, viễn thông, bảo vệ cá nhân và hàng ngoại thất. Coats hoạt động tại khoảng 50 quốc gia với lực lượng lao động thường xuyên hơn 15.000 người, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Coats có 4 trung tâm đổi mới và bền vững, nơi các chuyên gia cùng với các đối tác tạo ra các vật liệu, sản phẩm của tương lai. Công ty tham gia Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc và cam kết các mục tiêu phát triển bền vững dựa trên khoa học cho năm 2030 với mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tập đoàn cam kết đạt được các mục tiêu về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Thái Anh