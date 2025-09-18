Cỗ xe ngựa 174 năm tuổi được Vua Anh dùng để đón ông Trump

Irish State Coach, cỗ xe Vua Charles dùng để đón ông Trump, được chế tạo năm 1851 và là phương tiện được Hoàng gia Anh sử dụng trong các dịp trọng đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania hôm 17/9 bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Anh và được Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla đón tiếp tại dinh thự Victoria ở lâu đài Windsor.

Vua Anh và Tổng thống Mỹ sau đó cùng lên xe ngựa hoàng gia Irish State Coach di chuyển qua khu điền trang trong lâu đài. Theo sau xe ngựa của Vua Anh và ông Trump là cỗ xe chở Hoàng hậu Camilla cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Ông Trump thường sử dụng xe bọc thép Quái thú trong các chuyến công du nước ngoài, nhưng lần này, Tổng thống Mỹ dường như rất thích thú khi ngồi cùng Vua Charles trong cỗ xe ngựa. Đây là một phần trong loạt nghi thức tiếp đón được mô tả là "chưa từng có tiền lệ" của Hoàng gia Anh dành cho ông Trump.

Vua Anh dùng xe ngựa đón Tổng thống Mỹ Vua Charles III và Tổng thống Trump ngồi trên Irish State Coach hôm 17/9. Video: X/@EricLDaugh

Irish State Coach là cỗ xe ngựa kéo hàng đầu của Hoàng gia Anh và là phương tiện để nguyên thủ nước này di chuyển từ Điện Buckingham đến Điện Westminster khi khai mạc kỳ họp quốc hội. Đây cũng là cỗ xe được Hoàng gia Anh sử dụng trong các dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ cưới.

Irish State Coach được chế tạo vào năm 1851 bởi John Hutton ở Ireland, người sau này trở thành thợ đóng xe ngựa của Nữ hoàng Victoria. Sau khi đóng xong cỗ xe, Hutton mang nó đến trưng bày tại Triển lãm Đại Công nghiệp ở thành phố Dublin vào năm 1853, với hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hai vị khách đặc biệt là Nữ hoàng Victoria và chồng bà là Vương tế Albert.

Nữ hoàng Victoria và chồng đã rất hài lòng với cỗ xe ngựa và quyết định mua. Cỗ xe này trở thành một trong các phương tiện di chuyển yêu thích nhất của Nữ hoàng Victoria và bà vẫn tiếp tục sử dụng nó sau khi chồng qua đời.

Về thiết kế, Irish State Coach có phần thân màu nâu sẫm, được trang trí bằng hoa văn uốn lượn mạ vàng. Đặc điểm nổi bật nhất là phần mái được mạ vàng lộng lẫy và trang trí tinh xảo.

Từ vương miện vàng đặt trên gối đỏ ở chính giữa mái xe, bốn dải hoa văn uốn lượn tỏa ra bốn góc, mỗi góc lại có một vương miện vàng nhỏ hơn.

Nối các vương miện này dọc theo mép mái là một dải hoa văn tinh xảo với các chi tiết đan xen nhau, trong đó hoa hồng tượng trưng cho Anh, cây kế đại diện cho Scotland, cỏ ba lá là Ireland và cây cọ tượng trưng cho Ấn Độ. Biểu tượng về Ấn Độ được thêm vào cỗ xe từ năm 1876, sau khi Nữ hoàng Victoria được phong làm Nữ vương Ấn Độ.

Vua Charles III và Tổng thống Trump ngồi trên cỗ xe Irish State Coach hôm 17/9. Ảnh: AFP

Năm 1911, khi Irish State Coach được đưa vào xưởng sửa chữa của công ty Barker & Co. ở khu Notting Hill, London, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra, phá hủy gần như hoàn toàn chiếc xe. Đám cháy thiêu rụi toàn bộ phần thân xe bằng gỗ và nhiều chi tiết trang trí, chỉ còn phần khung sắt nguyên vẹn.

Trong 19 tuần sau đó, công ty Barker & Co. đã phục hồi chiếc xe theo đúng bản gốc để có thể kịp sử dụng trong lễ rước lên ngôi của Vua George V. Đây là lần phục hồi lớn, toàn diện nhất của Irish State Coach cho tới lần đại tu tiếp theo vào cuối thập niên 1980.

Irish State Coach gần đây đã được sơn lại, bên ngoài giờ có màu xanh dương và đen với các họa tiết trang trí màu vàng, nội thất bên trong được bọc bằng vải damask màu xanh. Hiện nó được lưu giữ và trưng bày cho công chúng tại khu Chuồng ngựa Hoàng gia.

Phạm Giang (Theo Coachmaker, Royal Collection Trust)