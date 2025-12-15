Co-Well Tech Academy đào tạo chuyên viên kiểm thử phần mềm theo dự án

Co-Well Asia ra mắt Co-Well Tech Academy, đào tạo chuyên viên kiểm thử phần mềm (tester) theo định hướng thực hành, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Trung tâm khai trương tại tòa nhà 3D Center, số 3 phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội vào ngày 10/12. Trung tâm được định hướng cung cấp nguồn nhân lực kiểm thử có khả năng tham gia dự án ngay sau đào tạo.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Oshima Azuma, Tổng giám đốc Co-Well Asia, cho biết nhu cầu tuyển dụng nhân sự kiểm thử đang gia tăng, song thị trường vẫn thiếu những ứng viên có khả năng làm việc trực tiếp trong môi trường dự án thực tế. Theo ông, Co-Well Tech Academy sẽ xây dựng chương trình giảng dạy sát với yêu cầu doanh nghiệp, qua đó, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn công việc.

Co-Well Tech Academy tập trung đào tạo các lĩnh vực kiểm thử phần mềm và bảo mật, hướng tới sinh viên ngành công nghệ thông tin và người đi làm có nhu cầu mở rộng kỹ năng chuyên môn. Mô hình đào tạo tại đây sử dụng các dự án thực tế của doanh nghiệp làm nền tảng giảng dạy, giúp học viên tiếp cận quy trình và yêu cầu công việc ngay trong quá trình học.

Co-Well Asia là doanh nghiệp phát triển phần mềm với hơn 12 năm kinh nghiệm, từng triển khai hàng trăm dự án cho khách hàng Nhật Bản và quốc tế. Kinh nghiệm này được tích hợp vào chương trình đào tạo của học viện, thông qua các tình huống và bài toán thực tế, nhằm giúp học viên hiểu rõ đặc thù công việc, sẵn sàng tham gia dự án sau khi hoàn thành khóa học.

Bên cạnh đó, Co-Well Asia là một trong 9 doanh nghiệp trên thế giới đạt chứng nhận ISTQB Global Partner, qua đó, bảo đảm chương trình đào tạo tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn và cập nhật theo thông lệ quốc tế.

Đội ngũ giảng viên của trung tâm là các trưởng nhóm và quản lý dự án đang trực tiếp làm việc tại Co-Well Asia. Song song, học viện hợp tác với Công ty GSX (Nhật Bản) để triển khai các chương trình đào tạo kiểm thử bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu chuyên môn ngày càng cao của thị trường.

Đại diện Co-WELL Tech Academy cho biết thêm, trung tâm chú trọng đào tạo theo hướng thực hành, đồng thời, cập nhật các xu hướng công nghệ mới như kiểm thử tự động và kiểm thử bảo mật. Mục tiêu của đơn vị là giúp học viên sau khóa học có thể tham gia dự án thực tế, không cần đào tạo lại từ đầu.

Nhân dịp khai trương, Co-WELL Tech Academy triển khai chính sách ưu đãi 10 học phí cho các khóa học đang tuyển sinh, gồm Software Testing Bootcamp; ISTQB Foundation Training; Automation Test với Playwright.

Theo đại diện trung tâm, nhân lực kiểm thử hiện là nhóm được nhiều doanh nghiệp công nghệ quan tâm nhờ vai trò bảo đảm chất lượng hệ thống số. Trong đó, kỹ sư kiểm thử tự động được ghi nhận có mức thu nhập trung bình cao hơn so với kiểm thử thủ công, phản ánh nhu cầu đối với các kỹ năng chuyên sâu.

Song song, trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng về tần suất và mức độ phức tạp, kiểm thử bảo mật được xem là một trong những tuyến phòng thủ quan trọng của sản phẩm công nghệ.

Từ góc độ này, việc ra mắt Co-Well Tech Academy hướng tới đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần giải quyết khoảng trống kỹ năng trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Trung tâm được định vị là cơ sở đào tạo, bước đi hỗ trợ bài toán nhân lực cho ngành công nghệ Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng hiện nay.

