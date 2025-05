Cô vợ tài sắc của thủ môn Szczesny

Luczenko thể hiện tài năng ca hát khi giành nhiều chiến thắng tại các cuộc thi âm nhạc thiếu nhi. Năm 2010, cô phát hành đĩa đơn đầu tiên và giành giải Eska cho ca khúc ra mắt hay nhất.

Đến nay, nữ ca sĩ phát hành ba album và hàng chục đĩa đơn khác nhau. Năm 2022, cô thu âm bài hát "This Is the Moment" để ủng hộ tuyển Ba Lan tại World Cup. Luczenko cũng là một diễn viên tài năng, tham gia diễn xuất từ năm 2000 với nhiều vở kịch và phim truyền hình.