Người đàn ông sưu tầm 30.000 hiện vật, cổ vật Tây Nguyên

Ông Dũng, 49 tuổi, bên trong căn nhà trên đường Đào Duy Từ, Đà Lạt, nơi ông treo kín hàng trăm giỏ, gùi, vật dụng tre nứa của đồng bào dân tộc như K’Ho, Churu, Chăm, Ê Đê, Bana, Gia Rai...

Ông kể cơ duyên sưu tầm từ những năm tháng lái xe tải thuê, thu mua nông sản khắp buôn làng Tây Nguyên. Đó là những dịp ông trò chuyện, hiểu hơn đời sống tinh thần mộc mạc mà sâu sắc của người đồng bào. Sự hồn hậu và tình yêu núi rừng của họ khiến ông cảm mến, rồi say mê. Từ đó, mỗi chuyến đi, ông mang về một vật dụng cũ như cách lưu giữ ký ức về con người, vùng đất mình yêu mến.