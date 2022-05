Cổ vật hơn 1.500 năm trưng bày ở Vũng Tàu

Một phiến đá có lỗ tròn và các họa tiết trang trí tinh xảo.

Năm 1942, di tích thuộc nền văn hóa Óc Eo đầu tiên được nhà khảo cổ học Pháp Louis Malleret phát hiện tại gò Óc Eo, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn. Hai năm sau, ông cho khai quật và thu được nhiều hiện vật giá trị.

Đến nay, tại An Giang có ba di tích khác thuộc nền văn hóa này được khai quật là gò Cây Tung, Hố thờ An Lợi và Tháp cổ An Lợi.