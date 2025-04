Cố vấn Mỹ dùng email cá nhân cho công việc

Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dùng email cá nhân để thảo luận về vị trí quân sự và các hệ thống vũ khí, theo truyền thông Mỹ.

Tờ Washington Post ngày 1/4 đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz đã sử dụng email cá nhân trên dịch vụ Gmail để "thảo luận với các quan chức chính phủ khác về những vị trí quân sự nhạy cảm và các hệ thống vũ khí mạnh mẽ liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra".

Giới chức Mỹ cho biết tài khoản Gmail của ông Waltz còn nhận những thông tin ít nhạy cảm hơn, song vẫn có nguy cơ bị khai thác, trong đó có lịch trình và một số tài liệu công việc. Ông Waltz đôi khi gửi lịch trình chính thức vào phòng chat trên Signal để điều phối các cuộc họp và thảo luận.

Nhà Trắng sau đó xác nhận cố vấn Waltz "nhận email và lời mời từ những các mối liên hệ cũ bằng email cá nhân", song khẳng định ông đã gửi chúng tới tài khoản được chính phủ cấp từ khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt đầu hoạt động để tuân thủ luật lưu trữ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz trong sự kiện tại bang Maryland hôm 21/2. Ảnh: AP

Brian Hughes, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, khẳng định ông Waltz "chưa bao giờ gửi tài liệu mật qua email cá nhân hoặc bất kỳ nền tảng nào không an toàn", đồng thời chỉ trích thông tin do truyền thông Mỹ công bố là "nỗ lực mới nhất nhằm đánh lạc hướng người dân khỏi chương trình nghị sự an ninh quốc gia thành công của Tổng thống Trump".

Thông tin được đưa ra sau vụ ông Waltz làm lộ nhóm chat tác chiến, nơi các quan chức hàng đầu của Mỹ thảo luận về chiến dịch không kích nhóm vũ trang Houthi ở Yemen. Sự cố này khiến ông Waltz hứng nhiều chỉ trích và đối mặt nguy cơ phải rời chính quyền sớm.

Cố vấn Waltz tuần trước nhận trách nhiệm trong sự cố làm lộ nhóm chat. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ những lời kêu gọi cách chức ông Waltz và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người có mặt trong nhóm chat nói trên, đồng thời gọi đây là "một cuộc săn phù thủy".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 1/4 cho biết vụ lộ nhóm chat đã khép lại và khẳng định Tổng thống Trump vẫn tin tưởng vào cố vấn của mình. Tuy nhiên, việc Mike Waltz sử dụng email cá nhân cho công việc được nhận định có thể tăng áp lực buộc ông rời khỏi chức vụ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Washington Post, AP)