Cơ trưởng yêu cầu hành khách rời máy bay vì quá tải

Cơ trưởng hãng EasyJet yêu cầu 5 hành khách xuống máy bay tại Anh nhằm đảm bảo trọng lượng an toàn để cất cánh trong điều kiện đường băng ngắn.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/4 tại sân bay Southend ở Essex, Anh trên chuyến bay đến Malaga, Tây Ban Nha. Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, cơ trưởng ra thông báo qua loa nội bộ, cho biết máy bay đang quá nặng, không an toàn để khởi hành.

Theo thông báo từ đại diện hãng hàng không, chiếc Airbus A319 đã vượt quá "giới hạn trọng lượng cho phép trong điều kiện thời tiết và đường băng ngắn".

Với chiều dài hơn 1.800 m, đường băng chính của Southend ngắn hơn hầu hết các sân bay trên thế giới. Không có thông tin trọng lượng máy bay đã vượt quá bao nhiêu, nhưng theo nhà sản xuất, một chiếc Airbus A319 khi cất cánh chỉ được nặng tối đa 75,5 tấn.

Easyjet là hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng ở châu Âu. Ảnh: NYP

Thông báo của cơ trưởng làm nhiều người ngỡ ngàng. Hành khách Carly Mowbray chia sẻ: "Chúng tôi có ba lựa chọn: một là 6 người phải xuống máy bay, hai là hành khách phải để lại hành lý, ba là chuyến bay không thể cất cánh. Chúng tôi có 30 phút để giải quyết việc này. Đó là một khởi đầu tồi tệ cho chuyến nghỉ dưỡng", Carly nói, đồng thời lưu ý lúc đó trên máy bay có 10 ghế trống.

Kelly Wayand (45 tuổi), làm cho một đại lý du lịch, chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi không thể tin chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu tôi cứ tưởng cơ trưởng đùa".

Cuối cùng đã có 5 hành khách tình nguyện rời máy bay để hành trình tiếp tục, nhận được sự tán thưởng từ những người ở lại. "Những người rời đi trong tiếng vỗ tay của chúng tôi. Phi hành đoàn cho biết họ cũng chưa từng gặp tình huống này bao giờ", Mowbray kể lại.

Chuyến bay khởi hành đi Malaga chậm 12 phút so với lịch trình.

Những hành khách tình nguyện rời máy bay đã được đền bù. Đại diện hãng hàng không cho biết họ được cung cấp phương tiện di chuyển và một chuyến bay đến Malaga muộn hơn hoàn toàn miễn phí. Hãng cũng đang làm việc với họ để chi trả các khoản bồi thường theo quy định. Tùy thuộc thời gian bị hoãn, hành khách có thể nhận được mức bồi thường lên tới 400 USD một người.

Sự việc xảy ra có vẻ lạ, nhưng đại diện EasyJet khẳng định: "Các hạn chế về trọng lượng được áp dụng cho tất cả các hãng hàng không vì mục đích an toàn. Điều này cũng là phúc lợi của hành khách, phi hành đoàn và cả hãng".

Tâm Anh (theo NYPost)