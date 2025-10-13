Cơ thủ Việt Nam gây tranh cãi ở giải Hanoi Open

Cơ thủ 44 tuổi Đặng Thành Kiên cho tay vào một lỗ, trước khi bi 9 rơi xuống lỗ khác trong trận thắng Alexis Ferrer (Philippines) tại pool 9 bi Hanoi Open.

Thành Kiên thò tay xuống lỗ góc dưới bên phải, khi bi 9 vẫn nằm ở cửa lỗ góc dưới bên trái, trong trận gặp Alexis Ferrer tại giải pool 9 bi Hanoi Open, ở thành phố Hà Nội tháng 10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Thành Kiên gặp Ferrer ở vòng ba nhánh thua giải Hanoi Open, kết thúc hôm qua 12/10. Ở ván ba, khi đang dẫn 2-0, đại diện Việt Nam có cơ hội cân bi 9 xuống lỗ để kết thúc ván đấu. Tuy nhiên, bi 9 lại lắc lỗ góc, sau đó dừng lại ở sát cửa lỗ. Cơ thủ 44 tuổi cho tay vào lỗ góc bên cạnh và sau vài giây, bi 9 rơi xuống lỗ.

Thành Kiên reo mừng, trong khi Ferrer phàn nàn gì đó với trọng tài. Tuy nhiên, trọng tài vẫn công nhận cơ thủ chủ nhà thắng ván này, để nâng tỷ số lên 3-0. Chung cuộc, Thành Kiên thắng 8-5 và đi tiếp, còn đại diện Philippines bị loại.

Tình huống này là chủ đề gây chú ý nhất trên diễn đàn billiards của mạng xã hội Reddit, thu hút nhiều lượt bình luận. Tài khoản yssax mở chủ đề: "Liệu Thành Kiên có cố tình tác động lên bàn để bi 9 rơi xuống lỗ không? Lần đầu tôi thấy cơ thủ này ở một giải đấu lớn, và đây là tình huống đáng chú ý nhất của anh ấy".

Bình luận hàng đầu nhận được hơn 100 lượt thích, khi @Fit_Occasion_1806 viết: "Cơ thủ không được phép chạm vào bàn sau cú đánh".

Cơ thủ Việt Nam bị tố chơi tiểu xảo ở Hanoi Open Tình huống gây tranh cãi của Đặng Thành Kiên.

@Forgotten_mob phản hồi: "Đấy là thói quen. Anh ấy cảm thấy chán nản và theo thói quen cứ với tay lấy bi để xếp lại. Tôi từng làm vậy sau một ván thua, rồi dừng lại suy nghĩ: 'Đợi đã, cứ để đối thủ đánh'. Tôi không thấy Thành Kiên cố tình va vào bàn".

@poolshark-1 thì bình luận: "Anh ấy thoát tội rồi sao? Ngay cả giải vô địch Mỹ cũng không cho các cơ thủ thoát khỏi trò vớ vẩn đó. Anh ấy còn thò tay vào lỗ nữa chứ. Theo tôi hành động đó là chấp nhận thất bại trong ván đấu".

@EvilIce thậm chí gọi đây là hành vi gian lận. "Thêm một trường hợp gian lận nữa", người này viết. "Liệu World Nineball Tour (WNT) và Liên đoàn pool thế giới (WPA) có thể bắt đầu xem xét vấn đề một cách nghiêm túc không?".

VnExpress đã liên hệ Thành Kiên về tình huống này, nhưng không nhận được phản hồi.

Thành Kiên sinh năm 1981, là tay cơ hàng đầu Việt Nam, từng vô địch một giải toàn cao thủ và nhận 250 triệu đồng tiền thưởng năm ngoái. Anh vào đến vòng 1/16 ở Hanoi Open 2025, chỉ thua cơ thủ số ba thế giới Carlo Biado 5-10 và dừng bước.

Hanoi Open diễn ra từ 7/10 đến 12/10 với quỹ thưởng 200.000 USD, là một giải lớn thuộc hệ thống WNT. Cơ thủ chủ nhà tiến sâu nhất là Đinh Chấn Kiệt, ở vòng 1/8. Chức vô địch thuộc về cơ thủ 27 tuổi người Lithuania, Pijus Labutis, sau khi thắng Moritz Neuhausen 13-7 trong trận chung kết.

Xuân Bình