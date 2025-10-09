BỉCơ thủ Lê Thành Tiến và đối thủ Joseba Escribano cùng đánh không đúng bi cái quy định, nhưng chỉ đại diện Việt Nam bị trọng tài phạt ở World Cup carom 3 băng.

Thành Tiến gặp Escribano (Tây Ban Nha) ở trận đầu bảng A, vòng loại thứ ba World Cup chặng Antwerp, Bỉ tối 7/10. Theo bốc thăm, Thành Tiến đánh bi cái màu vàng, còn cơ thủ Tây Ban Nha đánh bi cái màu trắng. Tức là suốt ván đó, hai bên không được đánh bi cái nào khác quy định.

Cơ thủ Lê Thành Tiến tại carom 3 băng World Cup ở thị trấn Veghel, huyện Meierijstad, tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan ngày 21/10/2024. Ảnh: Kozoom

Như thường lệ, hai cơ thủ bắt đầu trận đấu với cú đánh để xác định ai sẽ đề-pa trước. Bi cái của Escribano gần băng hơn, nên giành quyền đánh khai cuộc. Sau đó, trọng tài có nhiệm vụ xếp ba bi vào vị trí ban đầu. Trong đó, bi cái của Lê Thành Tiến màu vàng và bi chạm màu đỏ phải ở trên cùng một đường thẳng nằm chính giữa bàn đấu và song song với băng dài. Bi cái màu trắng của Escribano sẽ nằm cạnh bi vàng.

Tuy nhiên, trọng tài chủ nhà Bỉ lại xếp bi vàng nằm trên đường thẳng chính giữa với bi đỏ, để bi trắng ở bên cạnh. Sai lầm đầu tiên thuộc về trọng tài khi xếp sai vị trí bi cái, nhưng dường như cả hai cơ thủ đều không nhận ra.

Escribano có vẻ quên mất anh phải đánh bi trắng, do cách xếp bi của trọng tài. Vì thế, anh đánh bi vàng ở cú đề-pa và ghi điểm đầu tiên. Đây là sai lầm thứ hai của trận đấu. Nhưng cả hai cơ thủ lẫn trọng tài đều không can thiệp.

Đến lượt của Thành Tiến, anh tiếp tục đánh bi cái màu trắng, dù đáng lẽ phải đánh bi màu vàng như bốc thăm ban đầu. Cơ thủ Việt Nam ghi được điểm, nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng anh đánh không đúng bi cái. Điều kỳ lạ là trước đó Escribano cũng đánh nhầm bi nhưng trọng tài không can thiệp.

Cơ thủ Việt Nam bị xử ép ở World Cup billiard Tình huống Lê Thành Tiến bị xử ép.

Do bất đồng ngôn ngữ, Thành Tiến không thể giải thích với trọng tài, chỉ lặng lẽ quay về ghế ngồi. Escribano sau đó vào bàn và đánh đúng bi cái màu trắng, không thắc mắc gì về những sai lầm trước đó của anh và trọng tài. Cơ thủ Tây Ban Nha thắng 35-34 sau 31 lượt cơ ở trận này.

Thành Tiến sinh năm 1992, vô địch carom 3 băng quốc gia 2024. Do ít thi đấu quốc tế, anh đang đứng thứ 74 thế giới, nhưng từng đoạt HC đồng châu Á 2025.

Escribano 54 tuổi, đang đứng thứ 216 thế giới.

World Cup tại Antwerp diễn ra từ ngày 6/10 đến 12/10, là chặng thứ năm, trong năm 2025, sau Bogota (Colombia), TP HCM, Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) và Porto (Bồ Đào Nha). Bỉ có truyền thống billiard, đặc biệt ở carom 3 băng, với bốn lần đoạt HC vàng đồng đội thế giới.

Việt Nam có 5 đại diện vào đến vòng loại thứ ba, trong đó có Thành Tiến. Ngoài ra, còn bốn cơ thủ chơi từ vòng loại thứ tư, gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự và Đào Văn Ly. Hai đại diện vào thẳng vòng đấu chính là Trần Quyết Chiến và Trần Thanh Lực.

