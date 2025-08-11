Cơ thủ Quyết Chiến vào tứ kết World Games

Trung QuốcCơ thủ số ba thế giới Trần Quyết Chiến vượt qua vòng bảng billiards nội dung carom 3 băng, tại Đại hội Thể thao Thế giới (World Games) 2025.

Quyết Chiến ra quân vòng bảng, hòa đại diện Pháp Jeremy Bury 40-40 sáng nay 11/8. Ở trận còn lại trong buổi chiều, cơ thủ số một Việt Nam thắng Luis Martinez 40-38. Nhờ đó, anh kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai, cùng Bury đi tiếp vào tứ kết. Đại diện Colombia, Martinez bị loại.

6 cơ thủ còn lại vào tứ kết là Martin Horn, Cho Myung-woo, Heo Jung-han, Pedro Piedrabuena, Sameh Sidhom và Tayfun Tasdemir. Ngoại trừ đại diện Mỹ Piedrabuena, những cơ thủ còn lại ở tứ kết đều thuộc Top 14 thế giới.

Trần Quyết Chiến tại Đại hội Thể thao Thế giới 2025 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 11/8/2025. Ảnh: World Games

Quyết Chiến là niềm hy vọng lớn đem về huy chương cho Việt Nam tại World Games 2025. Nội dung này có 12 cơ thủ tham dự, chia làm bốn bảng, mỗi bảng ba người, đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai người đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng là tay cơ số một thế giới Dick Jaspers thua cả hai trận trước Heo và Piedrabuena, nên bị loại.

Việt Nam còn một đại diện khác của billiards, là nữ cơ thủ Phùng Kiện Tường, cũng ở nội dung carom 3 băng. Ở vòng bảng, cô thắng Claudia Lalinde, thua Charlotte Sorensen và Jackeline Perez, nhưng vẫn vào bán kết. Nếu thắng trận bán kết, Kiện Tường sẽ vào chung kết và chắc chắn giành huy chương. Còn nếu thua bán kết, cô sẽ chơi thêm một trận tranh HC đồng.

World Games diễn ra bốn năm một lần, một năm sau Olympic, lần đầu tổ chức năm 1981. Đại hội này do Hiệp hội Quốc tế Đại hội Thể thao Thế giới (IWGA) tổ chức, được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bảo trợ. Trong lịch sử Đại hội, Việt Nam đã giành 5 HC vàng, một bạc, đứng thứ 47.

Đại hội năm nay diễn ra từ 7/8 đến 17/8 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khoảng 4.000 VĐV tranh tài ở 34 môn thi, với 256 nội dung. Các môn thi được chia làm sáu nhóm chính: nhảy & thể thao nghệ thuật, thể thao với bóng, võ thuật, thể thao chính xác, thể thao sức mạnh và thể thao xu hướng. Hầu hết môn thi ở World Games không có trong Olympic, trừ bắn cung.

Việt Nam dự Đại hội kỳ này với 26 VĐV, tranh tài ở 7 môn, gồm thể dục aerobic, bóng ném bãi biển, billiards, bi sắt, kickboxing, muay Thai và wushu. Sau 5 ngày tranh tài, đã có 56 đoàn giành ít nhất một huy chương, trong đó không có Việt Nam.

Xuân Bình