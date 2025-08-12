Cơ thủ Quyết Chiến lần đầu vào bán kết World Games

Trung QuốcCơ thủ số một Việt Nam, Trần Quyết Chiến thắng Jeremy Bury 40-32 sau 22 lượt cơ tứ kết billiards, tại Đại hội Thể thao Thế giới 2025.

Quyết Chiến và Bury bám sát nhau trong khoảng hơn nửa đầu trận đấu chiều nay 12/8, không lúc nào chênh nhau quá 5 điểm. Trong carom 3 băng đỉnh cao, khoảng cách gần như vậy có thể bị san lấp chỉ bằng một lượt cơ.

Khi tỷ số là 25-25, Quyết Chiến ghi 12 điểm liên tiếp trong ba lượt cơ, để dẫn 37-25. Cơ thủ Pháp không chịu buông xuôi, rút cách biệt còn 32-38. Nhưng ngay sau đó, đại diện Việt Nam ghi hai điểm cuối cùng để ấn định thắng lợi 40-32 sau 22 lượt cơ.

Trần Quyết Chiến tại Đại hội Thể thao Thế giới 2025 tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 12/8/2025. Ảnh:World Games

Đây là lần đầu Quyết Chiến vào bán kết World Games, sau hai kỳ liên tiếp bị loại ở tứ kết, tại Ba Lan 2017 rồi Mỹ 2022. Anh sẽ gặp cơ thủ số hai thế giới Cho Myung-woo tại bán kết, lúc 8h sáng mai thứ Tư 13/8.

Việt Nam còn một đại diện ở môn billiards, nội dung carom 3 băng nữ, là Phùng Kiện Tường. Cô thắng một thua hai trận ở vòng bảng và bị loại, dù ban đầu kết quả trên trang chủ ban tổ chức ghi rằng cô đi tiếp.

Quyết Chiến đang là cơ thủ số ba thế giới, và sẽ đoạt huy chương đầu tiên ở World Games nếu thắng Cho và vào chung kết. Nếu thua, anh vẫn có cơ hội đoạt HC đồng trong trận tranh giải ba.

World Games diễn ra bốn năm một lần, sau Olympic một năm, khởi tranh lần đầu năm 1981. Sự kiện do Hiệp hội Quốc tế Đại hội Thể thao Thế giới (IWGA) tổ chức, được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bảo trợ. Đại hội năm nay diễn ra 7/8 đến 17/8 tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc), quy tụ khoảng 4.000 VĐV tranh 256 bộ huy chương ở 34 môn.

Sau sáu ngày thi, đã có 62 đoàn giành ít nhất một huy chương. Việt Nam góp mặt với 26 VĐV ở 7 môn, chưa đạt huy chương nào.

Xuân Bình