MỹDương Quốc Hoàng là đại diện duy nhất của Việt Nam vào vòng 1/8, giải pool 9 bi danh giá US Open 2025.

US Open thuộc nhóm giải lớn của hệ thống World Nineball Tour, bên cạnh UK Open hay Hanoi Open. Giải năm nay diễn ra tại thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ từ 17/8 đến 23/8, với 256 cơ thủ, tranh quỹ thưởng 500.000 USD. Việt Nam có 11 đại diện góp mặt, nhưng chỉ còn Quốc Hoàng sót lại trước hai ngày thi cuối.

Quốc Hoàng mừng sau khi thắng Naoyuki Oi ở vòng 1/16 giải pool 9 bi US Open tại thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ tối 21/8/2025. Ảnh: Matchroom

Quốc Hoàng ra quân với thất bại 3-9 trước Hayato Hijikata ở vòng loại kép. Sau khi xuống nhánh thua, anh lần lượt thắng Jj Faul 8-4, Dean Shields 8-5, Marc Bijsterbosch 8-3 và Skyler Woodward 9-5, để vào vòng loại trực tiếp với 64 cơ thủ (vòng 1/32).

Ở đó, cơ thủ số một Việt Nam tiếp tục thắng Matt Edwards và Naoyuki Oi cùng tỷ số 10-4. Tại vòng 1/8 diễn ra từ 23h hôm nay 22/8, giờ Hà Nội, Quốc Hoàng sẽ gặp tay cơ Philippines, Michael Baoanan. Năm ngoái, Baoanan dừng bước ở vòng 1/8, còn Quốc Hoàng bị loại từ vòng 1/16.

Cơ thủ Quốc Hoàng vào vòng 1/8 US Open Diễn biến cuối trận Quốc Hoàng gặp Naoyuki Oi.

Việt Nam còn một cơ thủ vào vòng loại trực tiếp lần này, là Nguyễn Anh Tuấn. Sau khi thắng Mustafa Alnar 10-9 ở vòng 1/21, Anh Tuấn thua cơ thủ chủ nhà Oscar Dominguez 6-10 và dừng bước, nhận 5.000 USD. Quốc Hoàng đã đảm bảo nhận được 8.000 USD trở lên.

Nhà vô địch sẽ nhận thưởng 100.000 USD. Trong những cơ thủ còn lại, vẫn còn bốn người thuộc Top 10 thế giới như Fedor Gorst, Aloysius Yapp, Johann Chua và Joshua Filler.

Việt Nam chưa từng có cơ thủ vào chung kết một giải lớn như vậy. Thành tích tốt nhất của Quốc Hoàng là tứ kết giải pool 9 bi thế giới 2023, giúp anh nhận 10.000 USD. Ngoài ra, cơ thủ 38 tuổi đã vô địch vài giải nhỏ hơn như Scottish Open hay giải đồng đội Reyes Cup 2024.

Xuân Bình