Cơ thủ Quốc Hoàng thắng số một thế giới

MỹCơ thủ số một Việt Nam, Dương Quốc Hoàng hạ Fedor Gorst 9-6 để vào tứ kết giải pool 9 bi Battle of the Bull.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Ảnh: Matchroom Pool

Battle of the Bull là giải pool 9 bi thường niên, diễn ra tại thành phố Roanoke, bang Virginia, Mỹ. Giải năm nay là kỳ thứ ba, quy tụ 128 cơ thủ hàng đầu thế giới, thi đấu từ 14/8 đến 17/8, tranh quỹ thưởng 100.000 USD. Các cơ thủ đấu vòng loại kép, để chọn ra 32 người vào vòng loại trực tiếp.

Ở vòng loại kép, Quốc Hoàng lần lượt thắng Josh Roberts 9-5, Albert Januarta 9-7 và Antonis Kakaris 9-7.

Đến vòng loại trực tiếp, cơ thủ số một Việt Nam thắng Lee Van Corteza 9-0, rồi hạ Fedor Gorst 9-6 ở vòng 1/8 sáng nay 17/8, giờ Hà Nội.

Gorst, 25 tuổi, người Mỹ gốc Nga, là cơ thủ pool số một thế giới, với hơn 533.000 USD tiền thưởng trong 12 tháng qua. Anh hai lần vô địch thế giới, năm 2019 và 2024. Quốc Hoàng hiện đứng thứ 28 thế giới với hơn 58.000 USD tiền thưởng.

Tại tứ kết, Quốc Hoàng tiếp tục hạ Alex Kazakis 9-7 để vào bán kết. Trong trận bán kết, anh thua cơ thủ số bốn thế giới Johann Chua 5-11. Chua vào chung kết gặp Shane Van Boening.

Việt Nam còn hai đại diện vào vòng loại trực tiếp là Lường Đức Thiện và Phạm Phương Nam. Đức Thiện thắng Mieszko Fortuni 9-6, rồi hạ Aloysius Yapp 9-4 ở vòng 1/8. Nhưng trong trận tứ kết, anh thua Shane Van Boening 8-9.

Phương Nam thua ở vòng 1/32 trước Felix Vogel, nhận 800 USD. Đức Thiện nhận 3.500 USD còn Quốc Hoàng lĩnh 6.900 USD.

Xuân Bình