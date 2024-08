Cơ thủ Quốc Hoàng thắng 9-0 ở trận ra quân US Open

MỹCơ thủ pool số một Việt Nam, Dương Quốc Hoàng toàn thắng hai trận đầu tại pool 9 bi US Open 2024 ở thành phố Atlantic.

Quốc Hoàng thắng cơ thủ chủ nhà David Callaghan 9-0 ở trận ra quân, sau đó hạ Matt Edwards 9-4, để vào vòng ba hôm 19/8. Đối thủ tiếp theo của anh là cựu vô địch thế giới Niels Feijen, khi hai cơ thủ tranh suất vào vòng loại trực tiếp (vòng 1/32).

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng trong trận ra quân pool 9 bi US Open 2024 ở thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ ngày 19/8.

Quốc Hoàng đang đứng vị trí 37 thế giới, theo thứ tự World Nineball Tour (WNT). Chênh lệch trình độ giữa anh và Callaghan thể hiện qua những lượt cơ đầu tiên. Do ít thi đấu quốc tế, hai lượt đánh đầu tiên của cơ thủ Mỹ không ấn tượng. Anh chạy bi số một, nhưng lại đưa nó vào cửa lỗ. Còn ở bi số hai, Callaghan nhảy bi không thành, đưa cả bi cái lẫn bi mục tiêu rơi khỏi bàn đấu.

Trận đấu tiếp theo của Quốc Hoàng trước Edwards khó khăn hơn, nhưng anh vẫn chứng bỏ bản lĩnh của tay vợt số một Việt Nam. Feijen đang đứng vị trí 34 WNT, dự kiến sẽ là đối thủ khó chơi với Quốc Hoàng. Nhưng ngay cả khi thua, anh vẫn có cơ hội vào vòng loại trực tiếp khi xuống chơi ở nhánh thua.

US Open diễn ra theo thể thức pool 9 bi với 256 cơ thủ tham dự ở thành phố Atlantic, bang New Jersey, Mỹ từ 19/8 đến 24/8. Đây là giải lớn trong hệ thống WNT, có quỹ thưởng 300.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 50.000 USD. Do đã thắng hai trận, Quốc Hoàng đảm bảo nhận được ít nhất 1.000 USD. Các cơ thủ đấu vòng loại kép, để chọn ra 64 người vào vòng loại trực tiếp.

Việt Nam có 9 tay cơ đủ điều kiện dự giải, là Quốc Hoàng, Bùi Trường An, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Phương Nam, Đặng Thành Kiên, Đỗ Thế Kiên, Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Mạnh Đức. Đây đều là những cơ thủ hàng đầu quốc gia, tranh tài cùng Top 100 thế giới.

Trường An, Phương Nam và Thành Kiên đều đã thi đấu và thắng trận đầu tiên. Trong khi, Anh Tuấn không thể góp mặt tại giải. Các cơ thủ cần thắng ba trận, không thua quá một trận, nếu muốn vào vòng 1/32.

Xuân Bình