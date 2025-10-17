PhilippinesCơ thủ Dương Quốc Hoàng nằm trong thành phần đội châu Á dẫn Thế giới 4-0, sau ngày thi đầu tiên của Reyes Cup 2025.

Trong kỳ giải thứ hai của Reyes Cup - giải pool 9 bi đồng đội danh giá được ví như "Ryder Cup của billiards", đội châu Á khởi đầu hoàn hảo. Dưới trướng huyền thoại Francisco "Django" Bustamante, các cơ thủ Carlo Biado, Aloysius Yapp, Johann Chua, Dương Quốc Hoàng và tài năng trẻ AJ Manas đều thi đấu ấn tượng, toàn thắng 4 trận mở màn trước đội "Phần còn lại của Thế giới" (gọi tắt là Thế giới).

Quốc Hoàng (phải) và Johann Chua mừng sau trận thắng Fedor Gorst và Skyler Woodward ở ngày thi đầu tiên 16/10, Reyes Cup 2025 tại thành phố Manila, Philippines. Ảnh: Matchroom

Ở trận đôi cuối ngày 16/10, Quốc Hoàng cùng đồng đội Chua thắng cặp Fedor Gorst - Skyler Woodward 5-4, khép lại ngày thi đấu trọn vẹn cho chủ nhà. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi Gorst và Woodward gỡ hòa 4-4 sau khi bị dẫn 1-3, nhưng Chua dứt điểm chính xác ở ván quyết định, nâng tỷ số lên 4-0 cho châu Á.

Trước đó, Biado thắng Neuhausen 5-3 ở trận đơn, Yapp cùng AJ Manas đánh bại Jayson Shaw - Francisco Sanchez Ruiz 5-2. Trận đấu đồng đội cũng kết thúc với chiến thắng cho chủ nhà. Bình luận viên Scott Frost nhận xét trên Sky Sports: "Châu Á đang trình diễn thứ billiards hoàn hảo với sự bình tĩnh và gắn kết đáng kinh ngạc".

Reyes Cup 2025 áp dụng thể thức gần giống Ryder Cup của golf. Hai đội thi đấu đến khi một bên đạt 11 điểm sẽ vô địch. Mỗi trận, bên nào thắng trước 5 ván sẽ giành một điểm cho đội. Các cơ thủ phải thay phiên nhau, không được đánh cặp trùng lặp ở trận đôi.

Cơ thủ Quốc Hoàng giúp châu Á áp đảo Thế giới Diễn biến cuối trận thắng của Dương Quốc Hoàng và Johann Chua.

Giải năm nay có thay đổi quan trọng khi đội châu Âu mở rộng thành "Phần còn lại của thế giới", gồm cả những cơ thủ châu Mỹ, do đội trưởng Jeremy Jones dẫn dắt. Họ sở hữu dàn hảo thủ như số một thế giới Gorst, Jayson Shaw, Ruiz, Neuhausen và Woodward, nhưng vẫn chưa thể tìm ra công thức chiến thắng trước châu Á.

Phía bên kia, đội trưởng Bustamante, 61 tuổi, tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Ông cho biết Reyes Cup "là niềm tự hào của cả châu lục". Tay cơ trẻ AJ Manas, 19 tuổi, thay thế Ko Pin-yi so với đội hình vô địch năm ngoái, cũng chia sẻ trước giải rằng đây là giấc mơ của anh từ khi giải được sáng lập. "Tôi muốn chứng minh châu Á vẫn là trung tâm của pool thế giới", tài năng trẻ nói.

Năm ngoái, châu Á thắng 11-6 trong kỳ Reyes Cup đầu tiên. Với khởi đầu 4-0 năm nay, họ chỉ cần thêm 7 chiến thắng nữa để bảo vệ danh hiệu.

Ngày thi đấu thứ hai tiếp tục diễn ra tại Manila, với các trận đơn xen kẽ đôi. Cơ thủ Quốc Hoàng nhiều khả năng sẽ góp mặt ở nội dung cá nhân sau khi hoàn thành trận đôi mở màn.

Kết quả ngày đầu Châu Á 5-1 Thế giới Yapp/Manas 5-2 Shaw/Ruiz Biado 5-3 Neuhausen Quốc Hoàng/Chua 5-4 Gorst/Woodward

Xuân Bình