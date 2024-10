Cổ thụ đổ chắn ngang đường Vũng Tàu

Mưa giông khiến me cổ thụ đường kính thân hơn một mét, cao khoảng 7 m bật gốc chắn ngang đường Lê Lai, TP Vũng Tàu, sáng 25/10.

Cây me được trồng trên vỉa trước số nhà 152 Lê Lai. Thân me to lớn đè lên hệ thống dây cáp, ngã ngang đường, ngọn cây làm hư hỏng một số biển hiệu các cửa hàng.

Hiện trường cây me đổ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sự cố xảy ra khi trời mưa lớn lúc rạng sáng, thời điểm này đường vắng người nên không gây thương vong. Người dân sống trên đoạn đường cho biết cây me được trồng trên vỉa hè hơn 50 năm, cắt tỉa cành thường xuyên.

Cán bộ cơ quan chức năng. đo đường kính thân cây bị ngã. Ảnh: Hoàng Ngọc

Lực lượng chức năng phong tỏa đường Lê Lai, đoạn từ ngã tư Ba Cu đến đường Đồ Chiểu để cắt khúc thân me, giải tỏa hiện trường.

Trường Hà