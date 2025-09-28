Cơ thủ Đài Loan vô địch billiards 10 bi năm thế giới

TP HCMKo Ping Chung thắng cơ thủ Hy Lạp Alex Kazakis 3-1 để vô địch WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025 và nhận 1,8 tỷ đồng tiền thưởng.

Dù không còn cơ thủ chủ nhà nào thi đấu, trận chung kết giữa Ko Ping Chung và Kazakis tại nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM chiều 28/9 vẫn chật kín khán giả yêu mến billiards.

Với đẳng cấp được đánh giá cao hơn, Ko nhập cuộc áp đảo, cộng thêm sai số trong các đường bi của Kazakis, cơ thủ Đài Loan thắng nhanh set đầu với tỷ số 4-0.

Cơ thủ Ko Ping Chung trong trận chung kết WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025 với Alex Kazakis (Hy Lạp), chiều 28/9. Ảnh: Đức Đồng

Tiếp đà tâm lý hưng phấn sau khi nhập cuộc thuận lợi, Ko tiếp tục gia tăng cách biệt điểm số rồi thắng tiếp 4-2 trong set hai. Đây là kết quả khiến khán giả bất ngờ vì trên đường vào chung kết, Kazakis luôn có những đường bi ấn tượng để kết liễu các đối thủ. Nhưng trong trận tranh vô địch, anh có phần khớp và mất nhịp trước cơ thủ đài Loan.

Vào thế không còn gì để mất, Kazakis khởi đầu set ba ấn tượng. Anh phát huy các đường bi đẳng cấp, chấp nhận đánh mạo hiểm hơn. Chiến thuật này giúp anh thắng 4-1, níu kéo hy vọng lật ngược thế trận.

Nhưng Ko không để lợi thế bị san bằng, anh bước vào set 4 tốt hơn, thể hiện các đường cơ mềm mại để vươn lên dẫn 2-0. Tuy nhiên, tình huống trượt bi số 10 ở ván thứ 3 khiến Ko gặp bất lợi trong set đấu này. Anh để đối thủ dẫn ngược 3-2 trước khi quân bình tỉ số set 3-3.

Ở ván bảy, sau khi Kazakis hỏng ăn, Ko tận dụng cơ hội này để thắng 4-3, chung cuộc thắng 3-1 để lên ngôi vô địch. Anh nhảy lên bàn giơ cao cơ mừng chiến thắng cùng khán giả Việt Nam.

"Tôi nghĩ trận đấu hôm nay rất tuyệt vời và thật vui khi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tôi đã tận hưởng trọn vẹn trận đấu và vô cùng hạnh phúc khi giành chiến thắng. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn. Tôi thực sự yêu mến Việt Nam", nhà tân vô địch nói.

Cơ thủ Ko Ping Chung nhảy lên bàn billiards mừng chức vô địch WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025 chiều 28/9. Ảnh: Đức Đồng

Chức vô địch giúp Ko giành 70.000 USD tiền thưởng (khoảng 1,8 tỷ đồng). Đồng thời, anh trở thành cơ thủ thứ hai trong lịch sử giành hai chức vô địch thế giới 10 bi (2019 & 2025) cùng với Eklent Kaci (2021 & 2023).

Kazakis nhận 40.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng) cho vị trí á quân. Hai tay cơ dừng bước ở bán kết Shane Van Boening (Mỹ) và Carlo Biado (Philippines) mỗi người nhận 17.500 USD (khoảng 450 triệu đồng) với vị trí đồng hạng Ba.

Trận chung kết Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship khép lại chuỗi sự kiện lớn nhất lịch sử billiards pool tại Việt Nam trong 12 ngày. Chuỗi sự kiện do Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) phối hợp tổ chức đã liên tục ghi nhận nhiều kỷ lục trên các nền tảng số trong bộ môn billiards pool trên thế giới.

Cơ thủ Ko Ping Chung nâng cao danh hiệu vô địch WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, chiều 28/9. Ảnh: Đức Đồng

Ngày 25/9, ở vòng 32, trận đấu giữa Dương Quốc Hoàng và Joshua Filler đã đi vào lịch sử, khi trở thành trận đấu billiards đầu tiên trên thế giới vượt mốc 200.000 lượt xem trực tiếp cùng một thời điểm - trên mọi nền tảng.

Ngày 26/9, kỷ lục này tiếp bị phá vỡ khi trận đấu giữa Dương Quốc Hoàng và Aloysius Yapp thu hút hơn 400.000 khán giả cùng theo dõi trực tiếp trên mọi nền tảng. Trận đấu này cũng lập nên một cột mốc lịch sử trong phiên livestream trên YouTube, khi lần đầu tiên Box Billiards ghi nhận một triệu lượt xem ở hạng mục livestream cho một trận đấu billiards trên phạm vi toàn cầu.

Giải đôi nam nữ quốc tế Box Billiards Mixed Doubles Open với chức vô địch thuộc về đôi vợ chồng người Đức Joshua Filler và Pia Filler. Giải nữ 9 bi quốc tế mở rộng Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open với ngôi vô địch thuộc về cho Tzu-Chien Wei (Đài Loan).

Đức Đồng