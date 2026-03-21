Cơ thủ 50 tuổi phá kỷ lục điểm số trong snooker

Trung QuốcCơ thủ huyền thoại Ronnie O'Sullivan lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử snooker chuyên nghiệp khi thực hiện cú break 153 điểm tại giải World Open ở Giang Tây.

Khoảnh khắc đặc biệt đến ngay đầu trận tứ kết gặp Ryan Day hôm 20/3, khi ông đưa đối thủ vào thế snooker (không có góc đánh cho đối thủ). Cú giải bi không thành công của tay cơ Xứ Wales giúp O’Sullivan được hưởng một lượt "free ball", yếu tố then chốt để ông vượt qua giới hạn quen thuộc của môn thể thao này.

Cơ thủ Anh Ronnie O'Sullivan thi đấu với Xiao Guodong (Trung Quốc) ở vòng hai giải Snooker World Grand Prix 2026 tại Hong Kong ngày 5/2/2026. Ảnh: Xinhua/AP

Trong snooker, mức điểm tối đa thông thường của một lượt cơ là 147, đạt được khi cơ thủ lần lượt đưa toàn bộ 15 bi đỏ vào lỗ, mỗi lần xen kẽ một bi đen, trước khi dọn sạch các bi màu. Tuy nhiên, luật free ball cho phép tạo thêm một bi đỏ trong tình huống đặc biệt, mở ra khả năng vượt mốc 147.

Tận dụng cơ hội hiếm hoi đó, O’Sullivan chọn bi xanh làm free ball, ghi một điểm, rồi đưa tiếp bi đen xuống lỗ để nâng tổng điểm lên 8, trước khi chính thức bước vào chuỗi ghi điểm với các bi đỏ. Từ đây, tay cơ người Anh thể hiện đẳng cấp với một mạch ghi điểm gần như hoàn hảo. Anh dọn sạch 15 bi đỏ, kết hợp 13 lần đưa bi đen và hai lần đưa bi hồng xuống lỗ, trước khi kết thúc bằng việc làm sạch các bi màu còn lại trên bàn.

Tổng cộng, ông đạt 153 điểm, con số cao nhất từng được ghi nhận trong một lượt cơ ở snooker chuyên nghiệp. Kỷ lục trước đó thuộc về Jamie Burnett với 148 điểm tại vòng loại UK Championship 2004, cũng nhờ một tình huống có free ball. Trong suốt hơn hai thập kỷ, không ai có thể tiến gần hơn đến cột mốc lý thuyết 155 điểm, vốn chỉ có thể đạt được nếu cơ thủ tận dụng tối đa free ball và duy trì chuỗi ghi điểm hoàn hảo.

Dù vậy, cú break 153 điểm của O’Sullivan vẫn chưa phải phương án tối ưu. Thay vì kết hợp toàn bộ 15 bi đỏ với 15 bi đen, ông có hai lần phải sử dụng bi hồng, khiến tổng điểm bị giảm so với mức tối đa có thể đạt được.

Cơ thủ 50 tuổi phá kỷ lục điểm số trong snooker Diễn biến chuỗi ghi 153 điểm của O'Sullivan.

Ngay cả khi không hoàn hảo về mặt lý thuyết, màn trình diễn của O’Sullivan vẫn được đánh giá là khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử snooker. Cú break kỷ lục cũng tạo đà cho chiến thắng áp đảo 5-0 của O’Sullivan trước Ryan Day, giành vé vào bán kết. Trước đó, ông cũng thể hiện phong độ ổn định với các chiến thắng cách biệt tại giải, dù mùa này không thi đấu nhiều.

Sau trận, O’Sullivan đăng video ngắn trên mạng xã hội X để cảm ơn người hâm mộ. "Khoảnh khắc đó rất tuyệt vời", ông chia sẻ. "Tôi thực sự vui khi làm được điều này. Cảm ơn tất cả những ai đã luôn ủng hộ tôi".

Ở tuổi 50, ông thậm chí vẫn chưa hoàn toàn hài lòng dù vừa phá kỷ lục. Trong sự nghiệp, O’Sullivan đã 17 lần đạt break tối đa 147 điểm, nhiều nhất trong lịch sử, và từng lập nhiều kỷ lục khác, bao gồm pha ghi 147 điểm nhanh nhất. Ông cũng đồng giữ kỷ lục 7 lần vô địch thế giới, cùng Stephen Hendry trong kỷ nguyên hiện tại.

World Open có quỹ thưởng 1,1 triệu USD, diễn ra tại huyện Ngọc Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc từ 16/3 đến 22/3, theo thể thức loại trực tiếp. Ở bán kết World Open, O’Sullivan sẽ gặp cơ thủ chủ nhà Wu Yize (Ngô Nghi Trạch). Trận bán kết còn lại diễn ra giữa cơ thủ Thái Lan Thepchaiya Un-Nooh và đối thủ Anh Judd Trump.

Xuân Bình (theo ESPN, Daily Mail)